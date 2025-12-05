川普稅改上路！美國取消免稅門檻 女子買護膚品遭課657美元關稅

美國女子因海外訂購護膚品遭遇超額關稅，稅金竟高於商品價格。（示意圖／達志／美聯社）

美國今年年末購物旺季，消費者若從海外訂購商品，恐面臨一筆意想不到的高額關稅。川普政府於今年8月29日取消實施近百年的「最低免稅額門檻」（de minimis）政策，原本800美元（約新台幣24,800元）以下的個人包裹免稅優惠正式終止，所有包裹須比照商業進口標準課稅，引發消費者與企業連鎖反應。衣名女子哈迪－康帕尼奧（Bonnie Hardy-Compagno）在政策生效後，就親身遭遇稅務衝擊。

UPS送貨到府時要求支付657美元關稅，消費者當場拒收。（示意圖／達志／美聯社）

根據《NBC新聞》與外電報導，康帕尼奧於8月底從比利時訂購一批總價431美元（約新台幣13,400元）的護膚產品，原預期僅需支付15%的進口關稅，未料包裹於9月送達時，UPS快遞員竟告知需繳納657美元（約新台幣20,400元）稅金才能領取。

她當場拒收包裹並要求UPS說明。經追查後得知，該批商品因含有來自俄羅斯或來源不明的鋁成分，被課徵高達200%的鋁材關稅，另因可能含鋼成分再加計50%鋼鐵關稅。UPS要求她提供商品中鋁含量的明確數據，但護膚品標籤僅列常見配方成分，根本無法應對查驗需求。

她表示：「這整件事完全混亂，我每週至少打電話一次、發無數封電子郵件，但始終無解。」歷經兩個月溝通無果，UPS竟寄來65美元（約新台幣2,000元）的逾期費帳單，甚至將此債務交由催收公司處理。她無奈說：「我直接飛去巴黎買可能還比較便宜。」

這項政策變動源自川普政府主張打擊毒品走私，特別是芬太尼等非法藥物，但同時也大幅提高了一般消費者海外購物的稅務負擔。由於小額包裹如今需詳細報關，UPS等全球快遞業者表示，大量包裹被卡在海關，部分甚至已遭「處理掉」或銷毀。

除了個人消費，零售市場亦受波及。全美零售聯合會預估今年假期消費金額將突破1兆美元（約新台幣31兆元），Adobe Analytics預測光是網購銷售就高達2,534億美元（約新台幣79兆元）。然而，新稅制讓許多國際業者停止對美出貨，一些美國企業如好市多（Costco）、露華濃（Revlon）與眼鏡製造商EssilorLuxottica等已對政府提出訴訟。

雖然川普主張該政策有助於振興美國製造業，長期可改善貿易結構，但短期內企業與民眾卻得共同承擔成本壓力。專家建議，消費者在進行跨境購物前，應留意商品是否標示「完稅交貨」（DDP），或選擇有美國倉儲的品牌與平台，避免因關稅計算混亂導致財務損失。

川普政府取消800美元免稅門檻後，民眾網購成本大增。（圖／翻攝自X，@civex）

