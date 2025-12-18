川普稍後舉行全國電視演說 主軸預計鎖定經濟問題

美國白宮證實，總統川普將於美東時間12月17日晚間發表全國電視演說，向全國選民說明其讓美國「比以往任何時候都更強大」的施政構想。這場演說登場之際，正值川普重返白宮後第一年的尾聲，經濟表現與生活成本議題持續成為民意焦點，也為共和黨在2026年期中選舉前的政治布局增添變數。



近期部分共和黨內部人士私下憂心，高通膨與民生支出壓力恐侵蝕選民耐心，進而在明年11月的期中選舉中轉化為對執政黨的不滿情緒。川普本人則在演說前對媒體強調，將對外傳達「接手困境、但治理成果顯著」的核心訊息，並宣稱政府不僅已扭轉局勢，相關政策也將持續推進。

川普自評經濟表現「A++++」



在發表談話前數小時，川普出席一場氣氛莊嚴的迎靈儀式，迎回上周末於敘利亞遭到槍擊身亡的兩名美軍士兵及一名美國平民遺骸。白宮官員指出，相關行程並未影響既定的全國演說安排。

外界普遍預期，這場演說除回顧上任以來的施政重點，也將針對2026年前後的政策方向釋出訊號。自第二任期初期推動一系列強硬的保護主義措施與「美國優先」路線以來，川普政府在貿易、移民與外交議題上的立場已引發國內外高度關注。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，演說內容將聚焦於川普政府的「歷史性成就」，其中包括對抗通貨膨脹，以及加強邊境與移民管制。她並於12月16日指出，總統也將在演說中說明「未來三年持續為美國人民服務」的政策藍圖。對於通膨成因，白宮仍延續既有說法，將價格壓力歸咎於前總統拜登（Joe Biden）任內的經濟政策。

川普近期多次形容美國正邁入新的「黃金時代」，並公開給予自身經濟成績「A++++」的高度評價，同時嚴詞反駁民主黨所提出的「負擔能力危機」論述，指稱相關說法是對選民的誤導。

通膨成因學界與政策圈看法分歧



不過，多項最新民調呈現不同圖像。12月16日公布的PBS新聞、NPR與Marist Poll聯合調查顯示，57%的受訪美國人對川普處理經濟的方式表示不滿，並普遍對汽油、食品雜貨等日常支出上漲感到憂慮。同日發布的YouGov民調則指出，52%的受訪者認為在現任政府領導下，美國經濟狀況正在惡化。

對於物價壓力的成因，學界與政策圈看法分歧。有分析將其歸因於政府推動的全面性關稅政策，也有專家認為，這是前朝經濟震盪所留下的延續效應。

即便在「MAGA」陣營內部，也開始浮現不同聲音，部分支持者批評政府過於著墨於烏克蘭、加薩停火斡旋及與委內瑞拉的外交緊張局勢，而對國內經濟與民生議題著力不足。

白宮內部人士透露，隨著爭奪國會控制權的期中選舉逐步逼近，執政團隊近來已明顯提高警覺。川普近期增加在國內各州的公開行程，積極宣傳其經濟主張。上周在賓州造勢時，他再度承諾要「讓美國再次負擔得起」，並預計於12月19日前往北卡羅萊納州舉行另一場大型集會。

范斯呼籲選民保持耐心



副總統范斯（JD Vance）則逐漸成為政府在經濟議題上的主要代言人之一，同時被視為2028年總統選舉的潛在競逐者。他於12月16日在賓州演說時呼籲選民保持耐心，並以「羅馬不是一天造成的」形容經濟轉型所需的時間。

此外，白宮幕僚長蘇西．懷爾斯（Susie Wiles）在12月16日刊出的《浮華世界》（Vanity Fair）專訪中提到，未來的施政溝通將「增加對國內經濟議題的著墨，同時相對降低對沙烏地阿拉伯等外交議題的比重」。



責任編輯：許詠翔



