川普稱不對格陵蘭動武 英重申支持格陵蘭自決

公視國際記者洪雅芳報導，「首相府的外籍記者會剛結束，場內提問幾乎都圍繞著對川普政府的不安。本週英國智庫已公開警告，若川普政府強行奪取格陵蘭的話，將形同宣告北約同盟的結束。身為美國最親密盟友的英國將如何自處，自然成為記者會的焦點。首相府發言人的回應顯得格外謹慎，小心維持措辭上的平衡，還沒有放棄英國，作為美國與歐洲之間橋樑的角色。」

首相府發言人重申英國立場：支持格陵蘭自主決定未來。但同時，英國同意在北極區域增強軍備，共同應對俄羅斯帶來的威脅。

相較於政府試圖緩頰，英國權威智庫「皇家國際事務研究所」則是發出強烈的警示。

英國皇家國際事務研究所所長馬多克斯說：「這是對聯合國憲章的公然冒犯，如果他這樣做、透過武力獲得格陵蘭，這將是北約的終結，世界上最成功的軍事聯盟的成員，已經被迫考慮如何保護自己，免受其最強大的成員的攻擊。」

馬多克斯在年度演講中指出，川普從結構上摧毀了二戰以來支撐西方的同盟價值。英國現在需要加強軍備和與歐洲的合作，以應對川普擴張到北極的唐羅主義。

國際危機組織也發出警語，川普正在腳踩油門，加速世界動亂。

國際危機組織總裁暨執行長艾羅博士表示，「我們擔心的一件事，就是戰爭逐漸被視為正常，以及這種無視法治和輕率行事的態度。正如我所說，對委內瑞拉行動帶來的陶醉感，可能引發在其他地區的試探和挑釁。」

國際危機組織報告指出，當前全球同時存在約60個衝突熱點，這是該組織成立30年來，推動和平最為艱困的一年。值得注意的是，一向榜上有名的台灣，今年罕見地未列入前十大風險。但仍被高度關注。

該組織指出，川普並未正式改變對台政策，然而「重西半球、輕亞洲」的戰略訊號引發盟友的不安，而中國伺機而動，台海戰事依舊一觸即發。

