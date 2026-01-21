川普稱不會動用武力！取消歐洲8國格陵蘭關稅 道瓊飆升近600點

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國股市於美東時間21日大幅上漲，原因是美國總統川普（Donald Trump）宣布取消針對歐洲的新一輪關稅，並表示美方已就取得丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）控制權的問題，與歐洲達成1項協議框架。

據美國財經媒體《CNBC》報導，在此之前，股市已經出現漲勢，因為川普稍早在瑞士達沃斯（Davos）舉行的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）演說中數次強調，他不會動用武力來取得格陵蘭。

21日，道瓊工業平均指數大漲588.64點，漲幅1.21%，收在49,007.23點；標準普爾500指數上漲1.16%，收在6,875.62點；那斯達克綜合指數上揚1.18%，收於23,224.82點。儘管當日強勁反彈，3大指數本週仍然處於下跌狀態，道瓊指數本週預計下跌0.6%，標普500指數下滑0.9%，那斯達克指數則累計下跌1.2%。

川普稍早在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「基於我與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）進行的1次非常富有成效的會晤，我們已就格陵蘭，實際上也包括整個北極地區（Arctic Region），形成了1個未來協議的框架。基於這項理解，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。我們已經有了1個協議的概念」

在川普暫停關稅措施之後，前1天重創金融市場的所謂「賣出美國」（sell America）交易在21日出現反轉。美國10年期公債（10-year Treasury）價格回升、殖利率下滑，而美元指數（U.S. dollar index）則與其他貨幣一同走高。

輝達（Nvidia）與超微（AMD）等科技股領軍反彈，投資人重新湧入先前偏好的成長型股票，此前他們在本週初曾採取防禦姿態。銀行股同樣上漲，因為川普在達沃斯的演說中表示，他將要求國會推動其提出的信用卡利率上限10%的政策。不過，由於國會內部缺乏支持，該提案前景仍不明朗。花旗集團（Citigroup）與第一資本金融公司（Capital One）股價皆上漲約1%。

對此，阿金特資本管理公司（Argent Capital Management）投資組合經理艾勒布魯克（Jed Ellerbroek）對《CNBC》表示：「川普總統的不可預測性太高，政策方向轉變得非常快。股市已不再假設他的公開表態一定會被嚴格執行。如果投資人真的相信這場圍繞格陵蘭的歐美衝突，是1次重大的地緣政治裂痕，股市的跌幅絕對不會只有昨天的2%。」

即便川普已表態不會在格陵蘭問題上採取軍事行動，關稅威脅仍使緊張情勢持續升高。21日稍早，歐洲立法機構在格陵蘭關稅爭端未解之際，暫停了7月與美國達成的貿易協議。川普曾於上週末宣布，8個北約成員國的商品將自2月1日起面臨10%的關稅，並於6月1日提高至25%，直到完成購買格陵蘭的協議為止。

在前1個交易日，隨著川普升高格陵蘭關稅威脅，且未排除動用軍事手段取得這塊由丹麥控制的領土，股市出現大幅下挫。3大基準指數皆創下自10月10日以來最差的單日表現，這波拋售也使標普500指數與那斯達克指數在2026年轉為負報酬。20日的「賣出美國」交易同時伴隨美國公債殖利率飆升，以及美元走弱。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對此在21日於達沃斯向記者表示，川普政府「並不擔心」前1交易日的市場拋售。

回到華盛頓，美國聯邦最高法院（Supreme Court）大法官對川普是否有權解除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的職務表示懷疑。在21日的口頭辯論中，大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）對川普政府的律師指出，認為總統可在不經司法審查的情況下解職庫克的論點，「將削弱，甚至摧毀聯準會的獨立性。」

