川普稱世界很危險！喊話國防預算增5成 拚2027年達近48兆打造夢幻軍隊

美國總統川普再提出主張，表示希望美國國防支出在2027年大幅提高至1.5兆美元（約新台幣44.7兆元），理由是因應他口中「非常動盪且危險的時代」。若成真，這項規模將比國會於去年12月通過、今年度高達9,010億美元（約新台幣285億元）的國防預算，再暴增超過50%。

川普想打造「夢幻軍隊」

而川普口中所指「非常動盪且危險的時代」，雖未明確點出「危險來自哪裡」，但就他早前相關舉措，包括閃電攻擊委內瑞拉，並將總統馬杜洛與其妻綁回紐約受審後，隨即點名哥倫比亞、格陵蘭、伊朗等，表示不排除對這些目標展開軍事干預，不難看出其心中所認為有哪些潛在危機存在。

川普7日在社群平台發文表示：「這將讓我們打造早就應得的『夢幻軍隊』（Dream Military）。更重要的是，不論敵人是誰，都能確保我們的安全與保障。」

稱1.5兆國防預算能「輕鬆達標」

儘管經濟學家過去多次警告，美國政府支出與收入之間的落差已逼近不可持續的程度，但川普仍信心滿滿，聲稱華府能靠關稅收入「輕鬆達成」1.5兆美元（約新台幣44.7兆元）的國防預算目標。

川普自首任總統任期以來，就不斷要求美國及其盟友提高軍事支出，這次再度把軍費拉高，也被外界視為其一貫強硬國防路線的延續。

增加軍費同時緊盯軍工巨頭

除了要求國防預算暴增，川普也同步對美國軍工產業開刀。他在多則貼文中警告，若國防承包商不加快武器交付速度、也不興建新的製造工廠，將嚴厲限制高層與股東的分紅與回購。

川普直言，軍備生產「速度遠遠不夠快」，並批評防務公司把大量資金拿去「發放巨額股利、進行股票回購」，卻忽略對生產能力的投資。同時還痛批軍工高層的薪酬「高得離譜」，強調：「任何高階主管都不應該拿超過500萬美元（約新台幣1億6千萬元）。聽起來很多，但其實只是他們現在收入的一小部分。」

