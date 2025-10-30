川普稱中方同意暫停稀土出口管制 已「為世界解決」稀土供應問題

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。美聯社



美國總統川普週四（10/30）表示，當天與中國國家主席習近平會談時，中方已同意暫停稀土出口管制，為期至少一年。他表示，已經「為全世界解決」稀土供應的問題。

川普在返美途中的空軍一號專機上向媒體表示，中國稀土管制的「路障」已消失，「目前在稀土問題上已經沒有障礙。希望這個詞（稀土）短期內不會再出現在我們的語彙中」。

他並表示，美國將可持續購買並生產稀土相關產品。

中國在稀土供應與生產中幾乎握有全球壟斷地位，而稀土是製造高科技產品的關鍵原料，包括手機與電動車。

北京在四月初開始對部分種類的稀土實施出口限制，干擾全球產業供應鏈。至10月9日，中國商務部更提出新規，計劃大幅加強稀土出口管制，除了涵蓋更多稀土元素，也納入開採提煉稀土的相關設備與技術，以回應華府在9月底擴大科技出口管制措施。

此舉導致雙方的貿易緊張關係再度升高，不過兩國官員上週末在馬來西亞進行新一輪貿易談判後，情勢趨於緩和。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普與習近平「達成了一項共識」，北京將不會「實施原先提出的稀土出口管制」。

不過，目前中方在川習會後尚未發表公開聲明，不確定中方是否會真正解除稀土出口管制。

