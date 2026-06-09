川普稱中東和平談判進最後階段 黎巴嫩遭襲致8死局勢仍緊繃
川普稱中東和平談判進最後階段 黎巴嫩遭襲致8死局勢仍緊繃
美國總統川普表示，旨在結束中東戰爭的和平協議談判已進入「最後衝刺」階段。儘管伊朗與以色列暫緩相互攻擊，但黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）近日仍遭以色列空襲，造成至少8人死亡，當地局勢依舊高度不安。
美國總統川普（Donald Trump）近日對外透露，結束中東衝突的和平談判已取得重大進展，目前正處於最後的關鍵階段。在此之前，伊朗與以色列雙方暫時停止了可能引發更大規模衝突的直接攻擊行動，為外交斡旋留下了寶貴空間。這項由美方主導的協議若能達成，將有望終結持續數月、重創區域穩定的戰火。
然而，和平曙光背後仍伴隨著血腥衝突。黎巴嫩衛生部指出，以色列軍方近日對南部港口城市泰爾（Tyre）發動空襲，造成至少8人喪生。以色列軍方在襲擊後隨即對整座城市發出撤離警告，導致當地原本相對平靜的基督徒區居民也紛紛逃離。聯合國（UN）調查委員會對此表示，巴勒斯坦平民正陷入以色列軍隊、屯墾者以及哈瑪斯（Hamas）殘酷統治的多重威脅中。
除了中東戰火，國際社會也對其他地區的動盪表示關注。法國政府近期宣布，禁止以色列極右翼財政部長 Bezalel Smotrich 入境，作為對屯墾者暴力行為的制裁。與此同時，在肯亞則發生了針對美國資助的伊波拉（Ebola）隔離中心建設的抗議活動，甚至演變成流血衝突，顯示出地緣政治與公共衛生議題在各地引發的複雜連鎖反應。
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