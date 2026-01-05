川普稱中美關係不變 4月仍訪華

美國總統川普4日公開表示，他不認為美國在委內瑞拉的軍事行動會影響他與大陸國家主席習近平的關係。他依然計畫在4月訪華。川普還暗示，未來委內瑞拉有望增加對大陸的石油出口。

川普4日在空軍一號專機上對記者說：「我與（習近平）的關係非常好。我們有關稅這張牌，他也有其他對付我們的手段。」川普不認為對委國的行動會影響他與習近平的關係，並形容兩人「關係非常好」，美中也握有足以約束彼此的政策工具。雖然陸方先前已公開譴責美國「對主權國家使用武力」，並要求立即釋放馬杜洛夫婦，但川普仍強調，將如期在4月訪華。

《華爾街日報》報導，媒體問及軍事行動對大陸、俄羅斯與伊朗的影響時，川普回答，美國「也是做石油生意的」，未來可向需要的國家出售原油，並表示美方重建當地石油設施後，出口量「可能會大幅增加」。由於俄羅斯和伊朗境內生產原油，而大陸是委內瑞拉原油最大買家，上述言論被媒體解讀為主要針對的是對華出口。

《經濟學人》指出，顧問公司Kpler推算，委國原油產量2026年末只能回升至每日120萬桶，遠低於歷史高峰。要進一步擴產，須克服資金短缺、勞動力流失與全球市場供過於求三大障礙。

另一顧問公司估算，若產量要恢復到15年前水準，勘探與開發支出高達1100億美元，等同美國各大油商2024年全球投資總額的2倍。雖然雪佛龍已在當地營運，且每日向美國出口20萬桶原油，但多數大型油企與國際商品交易商仍保持觀望，銀行與保險機構的回歸更慢。

在最樂觀情境下，Kpler預估，到2028年委內瑞拉產量或可升至每日170萬至180萬桶，確實可能重整貿易格局，例如美國煉油商擴大進口、古巴轉向墨西哥或俄羅斯、甚至低價採購的中國煉油廠被排擠出市場。文末結論稱，川普迅速扳倒馬杜洛，美國固然能在商業和政治上獲利，但重整所需時間太長，整體效益可謂微乎其微。