川普稱他任內習近平不會犯台 卓榮泰：沒任何人有權力侵犯台灣

行政院長卓榮泰今受訪表示，和平靠實力，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普日前表示，在他任內中國國家主席習近平不會犯台，因為知道後果，但未正面回應是否協助協防台灣對此，行政院長卓榮泰今受訪表示，和平靠實力，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。

卓榮泰強調，中華民國台灣是一個主權 獨立的國家。他再次重申，和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有任何人、任何國家有權利、有資格說要侵犯台灣。

卓榮泰表示，政府希望跟人民一起團結，我們努力將台灣、將我們自己壯大，讓任何人、任何國家都沒有資格跟能力來侵犯台灣。

