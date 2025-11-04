川普稱他任內習近平不會犯台 王定宇曝這三件事：勢必會被習維尼封鎖

記者李鴻典／台北報導

美聯社報導，美國總統川普近日受訪表示，中國大陸國家主席習近平已向他保證，北京不會在他任內對台灣採取實現統一的行動，並強調「習近平很清楚後果」。對此，民進黨立委王定宇直言，感謝川普總統對台灣安全的用心和用力，但我們國家的安全不能只倚賴習近平這樣的政治語言。

美國總統川普日前跟中國國家主席習近在南韓會晤。（圖／翻攝自白宮官網）

統川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）知名新聞節目《60分鐘》專訪時表示，已從習近平獲得了直接的口頭保證，稱北京在他總統任內，絕不會對台灣採取任何軍事行動。

王定宇說，首先敘明，我們國家的安全不能只倚賴習近平這樣的政治語言，但是仍然感謝川普總統對台灣安全的用心和用力。

王定宇指出，川普所說的內容，至少有3件事值得觀察：

1. 習近平向川普示好，如同小弟向大哥般承諾，這樣的消息傳到中國內部，恐怕會傷害習維尼在中國內部的領導威望，這類訊息勢必會被習維尼封鎖。

2. 這樣的訊息，是否會削弱第一島鏈國家和美國強化印太軍事力量的意志，需要觀察，不過他從美方安全部門看到的訊息，美國和盟友反而是要求受威脅的國家（包括台灣）應該利用這段極短的時間，迅速且聰明的補強安全缺口。

3. 難怪川習會時，習近平不敢提出台灣議題，應該是擔心在會議記錄留下被打臉的資料，現在私下保證也被川普公開揭露，川普這招可以說是「以其人之道 還治其人之身」。

