川普稱他任內習近平「不敢對台動手」？陸外交部嗆：不容外部干涉

美國總統川普近日稱，他認為大陸國家主席習近平在自己擔任總統期間，「不敢對台灣動手」，此說法引發關注，大陸外交部今強調，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。」

大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部網站）

《北京青年報》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，有媒體問及，川普（Donald Trump）向《紐約時報》表示，若中國大陸在其任期內試圖改變台灣現狀，他會非常「不悅」。此外，有分析人士認為，中方可能會從美國對委內瑞拉的打擊中「得到啟示」，大陸外交部有何評論。

面對媒體提問，大陸外交部發言人毛寧回應表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。」

《紐約時報》8日指出，這場專訪歷時近2小時，其中台海議題方面，川普強調，自己的強硬作風足以形成嚇阻效果，直言習近平在他擔任美國總統期間內「不敢對台灣動手」，但不排除在未來其他總統任內會出現變數。川普並指，二戰後建立的國際規範與制度，對美國而言是「不必要的負擔」，他認為自己不需要國際法，能限制他的是「我自己的道德觀、我的想法。」

