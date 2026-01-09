川普稱任內「習近平不敢犯台」 大陸外交部：中國人自己的事

川普宣稱在他任內中國大陸國家主席習近平「不敢對台灣動手」，中國大陸外交部發言人毛寧回應：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。」

美國總統川普日前受訪時宣稱在他任內中國大陸國家主席習近平「不敢對台灣動手」，中國大陸外交部今（9）天回應：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。」

川普接受《紐約時報》專訪時大談國際議題，從委內瑞拉到格陵蘭，以及石油資源的重要性等議題，同時也不諱言強調，二戰建立後的新秩序，對美國而言是「不必要的負擔」，並坦承自己行使權力時不受國際法、國際規範或制度性制衡的約束。

在談到美中台關係時，川普指稱，自己的強硬作風足以形成嚇阻效果，習近平在他擔任美國總統期間內「不敢對台灣動手」，但不排除在未來其他總統任內會出現變數。川普還說：「他（習近平）認為台灣是中國的一部分，他要怎麼想是他的自由。」

川普聲稱：「我已經向他（習近平）表達過，如果他那樣做，我會非常不滿，而且我認為他不會那樣做。我希望他不要那樣做。」對此，中國大陸外交部發言人毛寧重申：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。」