川普稱伊朗停止殺害示威者 油價應聲下挫

美國總統川普(Donald Trump)的言論緩解了人們對於伊朗局勢不穩定的擔憂，油價今天(15日)應聲暴跌。

西德州中級原油(West Texas Intermediate, WTI)下跌了3%，來到每桶60.16美元，布倫特原油(Brent Crude)則下跌了2.93%，來到每桶64.57美元。此前，川普表示，他已獲告知伊朗停止了對示威者的殺戮。

在白宮一份出人意料的聲明中，川普補充說，他將「密切關注」關於軍事行動的威脅。

廣告 廣告

他說：「他們說殺戮已經停止，也不會執行死刑；原本今天要進行很多死刑，但現在處決不會發生，我們會拭目以待。」

川普近日一再表示，要援助伊朗人民，因為伊朗當局鎮壓抗議活動。人權組織稱，此次鎮壓已造成至少3,428人喪命。

由於擔憂情勢可能限制原油供應，油價13日上漲了約1.5%。

澳洲券商Capital.Com分析師羅達(Kyle Rodda)表示：「美國總統川普表示伊朗將不再殺害示威者，這緩解了能源市場即將出現供應衝擊的擔憂，油價因此下跌。」

「三菱日聯金融集團」(MUFG)分析師麥可．萬(Michael Wan)本週指出，伊朗石油產量估佔全球總產量的3%。

麥可．萬今天表示，川普最新的評論「正值持續的地緣政治緊張，以及伊朗威脅可能襲擊卡達和其他美軍基地，美國已將部分人員撤離之際。」(編輯：沈鎮江)