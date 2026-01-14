川普稱伊朗停止處決和殺戮 將評估軍事行動

▲德國柏林聲援伊朗示威的活動與標語。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國性示威潮越演越烈，位於卡達的美國烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），甚至傳出部分美軍人員已被告知，應在當地時間週三晚間之前離開，外界普遍認為是美國將介入伊朗局勢的徵兆之一。然而，美國總統川普（Donald Trump）當地時間14日表示，已得知伊朗境內的「殺戮」正在停止，德黑蘭也沒有處決示威者的計劃，美國將視後續情況，決定是否對伊朗採軍事行動。

廣告 廣告

根據《CNN》報導，伊朗原打算當天處決26歲示威者蘇丹尼（Erfan Soltani），但川普週三在白宮出席活動時，宣稱：「今天（伊朗）原本應該有很多死刑執行，但現在看來不會了......我們是從可靠管道得知這消息，我希望這是真的。如果真的發生了，我肯定會非常難過。」

當被傳媒追問是否已排除軍事打擊伊朗的可能性時，川普則回應，將觀察事態發展再做決定。

不過，川普向來不按牌理出牌，過去也不乏朝令夕改、閃電奇襲的案例，所以無法肯定川普的相關言論，是在為伊朗局勢降溫，又或是正式發動攻擊前的煙霧彈。

還需要注意的是，西班牙、義大利等國，皆已建議其公民盡快離開伊朗，英國因局勢動盪而暫時關閉駐伊朗大使館，越來越多航空公司也避免飛行經過伊朗、以色列、約旦等中東國家領空。

據一家總部位於美國的人權組織控訴，自伊朗上個月開始殘酷鎮壓示威活動， 已有至少2400名示威者喪生，網路封鎖至今仍在持續。德黑蘭1位居民告訴《CNN》，當地的氣氛「極其沉重和緊張」 。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美軍人員從卡達基地撤出！對伊朗動手前兆？卡達發聲回應了

伊朗政權會在幾周內垮台？外媒列「5指標」 專家：還沒到那一刻

伊朗爆「滅絕鎮壓」！鎖定示威者眼睛、生殖器射擊 醫控：蓄意的