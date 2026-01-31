川普稱伊朗正與美方接觸 可望達成協議避免軍事打擊

美國總統川普。（圖／達志／路透社）

根據《衛報》報導，美國總統川普表示，伊朗正與美國「進行接觸」，並暗示雙方可能透過談判，避免美方對伊朗採取軍事行動。川普接受福斯新聞專訪時指出，美方正在觀察談判是否能有所進展，否則「接下來會發生什麼事，大家就會知道」，並透露美國已派出大規模艦隊前往相關海域。

川普同時強調，基於安全考量，美國並未將任何可能的軍事行動計畫告知中東盟友。他直言，若提前洩露相關內容，後果恐怕比對媒體透露還嚴重。川普先前曾因伊朗鎮壓反政府示威造成多人死亡，而公開揚言不排除介入。

美方近期已在伊朗沿岸部署以「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦為首的海軍打擊群，此舉引發外界憂心美伊恐爆發直接衝突。伊朗方面則警告，若遭到攻擊，將以飛彈回擊美軍基地、軍艦及其盟友，特別是以色列。

不過，川普認為，相較於承受美國軍事行動，伊朗更傾向就核計畫與飛彈問題達成協議。伊朗官方亦表示，若談判不涉及飛彈與防衛能力，對重啟核談判持開放態度。伊朗最高國家安全委員會負責人阿里．拉里賈尼表示，儘管外界渲染緊張情勢，但談判的制度性安排仍在推進中。

伊朗總統佩澤什基安也指出，戰爭不符合伊朗、美國及整個區域的利益，強調伊朗無意尋求衝突。伊朗軍方則重申，已做好全面防衛準備，並警告任何誤判都將危及區域安全。

