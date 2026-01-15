川普稱伊朗殺戮趨緩仍未排除動武 伊朗關閉領空、部分美軍撤離中東

2026年1月14日，美國華府民眾聲援伊朗示威者，展示遇害者的照片。路透社



美國總統川普週三（1/14）表示，他得知伊朗當局正減緩對全國示威者的殺戮行動，也相信目前沒有大規模處決被捕示威者的計畫。不過川普並未排除對伊朗動武的可能，也自位在中東的美軍基地撤離部分人員。

伊朗已警告，若美軍發動攻擊，將打擊鄰國的美軍基地；航班追蹤網站Flightradar24週四（1/15）凌晨也表示，伊朗已發出關閉領空的飛航公告，只有獲得許可的往返伊朗國際航班除外。

美聯社、路透社、《衛報》報導，美國官員表示，由於中東區域緊張升高，美國已自關鍵基地撤離部分人員，以作預防措施。義大利外交部週三也再次強烈呼籲其公民儘速離開伊朗。英國政府週三也暫時關閉駐伊朗大使館。

英國政府週三則建議國民，因區域緊張情勢升高，若無必要避免前往以色列。英國先前僅警告國民避免前往以色列部分地區。

●美軍攻擊仍迫在眉睫

一名西方軍事官員則向路透社表示，所有跡象都顯示美國攻擊迫在眉睫，但這也是川普政府慣用的策略，讓所有人保持緊繃，「不確定性本身就是戰略的一部分」。

不過川普週三暗示，他目前似乎維持觀望態度。他在白宮向媒體表示，有「非常重要的消息人士」告訴他，伊朗政權鎮壓示威的殺戮行動正在減緩。

伊朗當局近日曾暗示，將以絞刑處決26歲示威者索坦尼（Erfan Soltani）。但川普表示，伊朗目前沒有處決計畫。

川普曾威脅，若伊朗處決示威者，美國將採取軍事行動。他週三表示：「我很確定，如果（處決）真的發生，我們會非常不高興。但我剛剛得知……他們不會行刑。」

川普仍未排除軍事行動，他表示「我們會觀察情勢發展」，並稱已收到了來自伊朗「非常好的聲明」。

●伊朗外長：目前無處決計畫

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）週三向美國福斯新聞台（Fox News）表示，伊朗目前「沒有計畫」行刑，「絞刑是不可能的」。

索坦尼的家屬週四（1/15）則向英國「天空新聞台（Sky News）透露，索坦尼「今天不會被處決」，但之後仍可能遭行刑。他是在上週被捕，在1月8日一天內接受審判並處以死刑。

路透社報導，兩名歐洲官員週三表示，美軍仍可能在未來24小時內介入。一名以色列官員也表示，川普似乎已決定介入，但介入的範圍與時間尚不清楚。

卡達表示，為回應「當前區域緊張局勢」，美軍位在卡達的烏代德空軍基地（ Al Udeid air base）正在縮減人員。這是美國在中東規模最大的基地。

總部位在挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）週三表示，自去年12月28日反政府示威爆發以來，至少已有3428名示威者在安全部隊鎮壓中喪生、並且逮捕逾1萬人。

位在美國的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）則表示，已確認2403名示威者與147名政府方人士死亡，遠高於2022年與2009年當局鎮壓示威時的死亡人數。

