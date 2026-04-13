川普稱伊朗盼達成協議 美股四大指數收紅、道瓊大漲301點

【財訊快報／陳孟朔】美股週一上演標準的先殺後拉走勢，美國總統川普釋出「伊朗方面來電、希望達成協議」的訊號後，市場對美伊仍有談判空間的預期迅速升溫，帶動三大股指全面由黑翻紅；道瓊早盤一度急跌410點，終場反彈約302點或0.6%。標普漲約1%，過去九個交易日只有一黑。那指和費半各追高約1.2%和1.7%同步連九紅，那指締造28個月來最長的長紅紀錄來到近兩個月高點。費半則連續四天破頂，收盤首次站上9,000點大關。紐約股市13日收盤時，道瓊工業指數漲301.68點或0.68%，至48,218.25點；標普500指數漲69.35點或1.02%至6,886.24點為2月26日以來最高；那斯達克指數(那指)彈升280.85點或1.23%至23,183.74點為2月9日以來最高，平了2023年12月7日到19日連九紅的紀錄，等於把伊朗戰爭以來的跌幅幾乎全數收復。以晶片為主的費城半導體指數再漲149.69點或1.68%，收在9,039.52點，Credo和Astera各飆漲12.35%和11.91%最旺，成分股只有四檔收黑，台積電ADR下滑0.28%為第二衰，只比下跌0.94%的應材稍好。盤面真正強

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