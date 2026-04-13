白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
川普稱伊朗盼達成協議 美股四大指數收紅、道瓊大漲301點
美國總統川普（Donald Trump）下令封鎖伊朗港口，進一步導致能源價格波動，不過川普也透露，伊朗致電美方表示希望達成協議，投資人信心回穩，美股開低走高，四大指數終場全面上揚。
其中，道瓊工業指數上漲301點，收在4萬8218點；那斯達克指上漲280點，收在2萬3183點；S&P500指數上漲69點，收在6886點；費城半導體指數上漲149點，收在9039點。
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙
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川普稱伊朗仍期盼達成協議! 漲美股全收漲、台積電ADR下跌0.28％
[Newtalk新聞] 美軍開始封鎖伊朗港口之際，美國總統川普（Donald Trump）稍早聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，此消息推動華爾街股市主要指數收漲，科技股強勢走高，道瓊工業指數上漲301.68點，標準普爾500指數上漲1.02%，那斯達克指數上漲1.23%，費城半導體指數上漲1.68%。 綜合媒體報導，美股主要指數於13日收高，市場情緒轉趨樂觀，標普500指數13日上漲逾1%，已收復美伊戰爭爆發以來的跌幅，收盤時比2月27日的收盤指數多了0.1％，那斯達克指數上漲1.23%，費城半導體指數更上漲1.68%。軟體族群單日漲幅創近一年新高，成為帶動大盤反攻的關鍵動能。 其他焦點個股方面，Alphabet上漲1.28%，微軟大漲3.64%，蘋果下跌0.49%，美光上漲1.42％，輝達上漲0.36%，AMD上漲0.73%。不過受到油價波動影響，聯合航空、達美航空等航空公司下跌逾1％，美國航空下跌0.8％。台積電ADR下跌0.28%，收在369.57美元。 美股13日收盤，道瓊工業指數上揚301.68點或0.63%，收在48218.25點。標普500指數揚升69.35點或1.02%，
首度訪問非洲 教宗回應川普譴責
教宗良十四世，展開為期11天的非洲訪問行程，在飛往第一站阿爾及利亞的專機上，教宗向記者表示，近來他針對美國以色列對伊朗的衝突的直言批評，都是基於梵蒂岡和平與和解的呼籲，強調自己無意與川普總統辯論，...
惡靈全面入侵真實世界！《陰兒房：穿越陰深處》駭人預告初登場
恐怖片《陰兒房》系列再度開門！原班製作團隊布倫屋再度與「恐怖大師」溫子仁強強聯手推出全新篇章《陰兒房：穿越陰深處》今（14）日釋出最新預告，不僅帶領觀眾再次踏入令人不寒而慄的「陰深處」，更驚喜揭曉系列靈魂人物靈媒愛麗絲強勢回歸，最驚人的是，此次惡靈全面入侵真實世界。
德語媒體：冒險的旅程
台灣最大在野黨領導人、國民黨主席鄭麗文對北京的訪問以及同中國共產黨領袖習近平的會晤，也引起了德語報章的廣泛關注。《南德意志報》發表評論稱，鄭麗文中國之行充滿冒險意味，而此行的意義最終將由台灣選民來評判。《法蘭克福匯報》評論稱，鄭麗文來訪帶給北京的政治收益遠大於象征意義。
川普稱伊朗盼達成協議 美股開低走高、台積電ADR跌0.28％
美軍開始封鎖伊朗港口，加深各界對於能源供應的擔憂，美國總統川普稍早聲稱伊朗希望達成協議，美國股市主要指數星期一開低走高，道瓊工業指數上漲301點，台積電ADR下跌0.28％。（請聽ＡＩ報導）。
高盛點出對沖基金八週來首見偏多押注，美股震盪背後藏資金提前卡位
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，就在上週末美伊會談登場前，全球對沖基金已大舉轉向偏多押注，顯示機構資金原本明顯押注停火或局勢降溫將推動股市續彈。根據高盛提供給客戶的最新報告，截至上週五，對沖基金整體股票交易部位八週來首度由空翻多，主要做法是回補空單並重新建立多頭部位，反映市場在進入週末前，已提前交易「風險資產反攻」的劇本。只是，這波樂觀布局很快就在本週一遭遇美方威脅封鎖伊朗航運後的市場劇烈震盪考驗。 從部位細節來看，系統型基金是本波加碼的重要推手。高盛指出，商品交易顧問(CTA)本月預計將買入約400億美元標普500相關股票部位，而原本自戰事爆發後持續觀望的純多頭資金，也在上週重新進場。這意味著，上週全球股市的反彈並非只是散戶短線搶反彈，而是包含量化與主動型資金同步回流。路透同日另引述市場策略觀點指出，近期美股反彈背後確有地緣緩和預期與企業獲利韌性雙重支撐，連BlackRock也已將美股評級由中性上調至加碼。 不過，資金面並非全面樂觀，結構上其實帶有明顯分化。高盛報告顯示，雖然總體宏觀避險倉位已轉為偏多，但對沖基金對單一個股仍維持偏空，且科技股遭遇五年來最大規模拋售，其中軟體類股占賣壓約
荷姆茲海峽封鎖衝擊市場情緒，道瓊歐洲600週一震盪收低0.16%
【財訊快報／陳孟朔】受美伊談判破裂及美國啟動荷姆茲海峽軍事封鎖影響，歐洲股市週一震盪收低。市場對中東局勢迅速解決的預期降溫，引發風險規避情緒，道瓊歐洲600指數終場收在613.88點，回吐0.96點或0.16%，盤中一度急挫1.01%至608.64點的日低。二十大類股只有六類收紅，金融服務業逆勢急彈1.23%最旺，旅遊休閒、公用事業和電信股三類依序跌1.20%、1.18%和1.38%為三大賣壓區。由於國際油價再度突破每桶100美元大關，市場憂慮航空燃油成本攀升，德國漢莎航空(Lufthansa)股價滑落2.2%。此外，電信與醫療保健股亦走勢疲軟，德國電信因目標價遭下修而大跌6%。精品巨頭路易威登(LVMH)公布首季銷售數據，顯示中東衝突重創海灣地區銷售，業績低於分析員預期。該股在法國市場收低0.3%，而其美國預託證券(ADR)盤中一度暴跌6%，反映出投資人對高階消費需求受地緣政治壓制的擔憂。主要區域股市方面，英國富時100指數跌0.17%、德國DAX指數跌0.26%、法國CAC 40指數跌0.29%、西班牙IBEX 35指數重挫0.99%、義大利富時MIB指數跌0.17%。分析師指出，
輝達股價週一追高0.36%至七週新高，連九紅創兩年最長連漲紀錄
【財訊快報／陳孟朔】輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)週一表現強勁，在連續八天急彈23.46美元或14.2%後，週一收盤再漲0.68美元或0.36%至189.32美元為2月25日以來的七週新高，成交額達249.89億美元，高居美股成交榜首。經短線反彈後，扳回開春以來的所有失土，倒漲1.51%。值得注意的是，股價連續第九個交易日上漲，創下兩年來最長的連漲紀錄，顯示市場對其AI龍頭地位的持續追捧。輝達於週一美股收盤後發布公告澄清，針對近期有關收購個人電腦(PC)業務的報導內容「並不屬實」。公司明確表示，目前並未就收購任何個人電腦製造商展開任何形式的談判，正面回應了市場傳聞。此前，科技資訊網站SemiAccurate報導指稱，輝達正尋求一筆足以重塑PC產業格局的收購交易，且談判已持續超過一年。該消息一度刺激戴爾(Dell)與惠普(HP)股價雙雙走高，戴爾收盤大漲6.74%報189.79美元，惠普則上漲5.31%報19.23美元。雖然收購傳聞引發市場波動，但輝達隨後的快速澄清已讓相關熱度降溫。分析人士認為，輝達目前仍專注於AI晶片與伺服器領域的擴張，對於利潤率相對較低的PC硬體製造業務，短
輝達否認收購傳聞，戴爾與惠普盤後股價連袂翻空回吐逾1%
【財訊快報／陳孟朔】輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)週一正式否認科技網站SemiAccurate的一篇報導，該報導指稱輝達正尋求收購一家大型公司，此舉將「重塑個人電腦(PC)行業格局」。據該網站說法，輝達就此筆交易的談判已持續一年多。這項傳聞一度引發全球兩大PC製造商戴爾(美股代碼Dell)與惠普(美股代碼HPQ)週一盤中股價飆升，但輝達隨後透過發言人澄清：「媒體報導不實，輝達並沒有在磋商收購任何個人電腦製造商。」戴爾股價週一收盤大漲6.74%至189.79美元，盤後一度回吐1.67%。惠普收盤急漲5.31%至19.23美元，盤後最新回吐1.92%。根據行業研究公司Gartner數據，惠普第一季全球市場占有率為19%，僅次於聯想；戴爾則以約17%的市占率緊隨其後。輝達作為全球市值最高的人工智慧(AI)晶片製造商，其執行長黃仁勳一直致力於推動AI在各經濟領域的應用。輝達在截至1月的上一財年已向合作夥伴與客戶投資700億美元以推動AI發展，而戴爾也生產使用輝達晶片的AI伺服器，並預計本財年該業務將貢獻約500億美元營收。
美股先抑後揚，科技股主攻，那指、費半再漲1.2%和1.7%連九紅
【財訊快報／陳孟朔】美股週一上演標準的先殺後拉走勢，美國總統川普釋出「伊朗方面來電、希望達成協議」的訊號後，市場對美伊仍有談判空間的預期迅速升溫，帶動三大股指全面由黑翻紅；道瓊早盤一度急跌410點，終場反彈約302點或0.6%。標普漲約1%，過去九個交易日只有一黑。那指和費半各追高約1.2%和1.7%同步連九紅，那指締造28個月來最長的長紅紀錄來到近兩個月高點。費半則連續四天破頂，收盤首次站上9,000點大關。紐約股市13日收盤時，道瓊工業指數漲301.68點或0.68%，至48,218.25點；標普500指數漲69.35點或1.02%至6,886.24點為2月26日以來最高；那斯達克指數(那指)彈升280.85點或1.23%至23,183.74點為2月9日以來最高，平了2023年12月7日到19日連九紅的紀錄，等於把伊朗戰爭以來的跌幅幾乎全數收復。以晶片為主的費城半導體指數再漲149.69點或1.68%，收在9,039.52點，Credo和Astera各飆漲12.35%和11.91%最旺，成分股只有四檔收黑，台積電ADR下滑0.28%為第二衰，只比下跌0.94%的應材稍好。盤面真正強
海峽封鎖與談判傳聞並存，東京匯市早盤美元追低，歐元和英鎊連七升
【財訊快報／陳孟朔】隨著投資人權衡美國封鎖伊朗船隻帶來的供應風險，以及華盛頓與德黑蘭可能達成突破性協議的預期，在東京匯市週二早盤美元指數連七跌至六週低位，但跌幅趨於收斂。與此同時，歐元和英鎊連七彈，日圓現四個交易日首升，暫守160關口。美元指數最報報價為98.333，續跌0.04%連七貶，盤初的98.328為3月2日以來最高；歐元微升0.0345連七彈至報1.1764美元，日高的1.1768美元為3月2日以來最高；英鎊亦小漲0.03%同步連七升，報1.3519美元，盤初的1.3516美元為2月26日以來最高。日圓兌美元連續三天急吐0.57%後，反彈0.19%，來到159.14日圓，3月20日觸及的160.46為波段低位。市場關注160日圓這一重要心理關口，分析師認為，若日本央行(BOJ)月底決定維持利率不變，美元兌日圓極可能突破160大關，進而增加政府干預匯市的可能性。目前市場預期日銀本月升息的機率已從上週五的57%降至40%，主因美伊戰爭導致經濟前景不明，迫使日銀總裁植田和男對貨幣政策轉趨謹慎。地緣政治方面，儘管美國已啟動荷姆茲海峽封鎖，且德黑蘭威脅報復，但美國總統川普表示伊朗已主動
富邦金子公司取得Shinhan Allianz Infra Debt Investment Trust，上限3000萬歐元
公開資訊觀測站重大訊息公告(2881)富邦金-富邦金控代富邦現代人壽公告取得Shinhan Allianz Infra Debt Investment Trust No.6(H) 私募基金1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Shinhan Allianz Infra Debt Investment Trust No.6(H) 私募基金2.事實發生日:115/04/133.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:無交易數量，無單位價格，認購總金額為 不超過3,000萬歐元之等值韓圜4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Shinhan Asset Management Co., Ltd. ， 無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處
《人幣匯率》中間價14日報6.8593元 升值64基點
MoneyDJ新聞 2026-04-14 09:39:24 新聞中心 發佈中國大陸外匯交易中心網站公佈，2026年4月14日銀行間外匯市場美元兌人民幣的匯率中間價為人民幣6.8593元兌1美元，較前一交易日(13日)中間價6.8657元升值64基點。 4月14日歐元兌人民幣匯率中間價為人民幣8.0456元兌1歐元，兌日圓匯率中間價為人民幣4.2970元兌100日圓，港元兌人民幣匯率中間價為人民幣0.87579元兌1港元，英鎊兌人民幣匯率中間價為人民幣9.2380元兌1英鎊。延伸閱讀：中國3月對美國貿易順差寫13個月低人幣中間價續寫近三年高，在岸價早盤升破6.83 資料來源-MoneyDJ理財網
歐盟擬鋼鐵關稅加倍至50% 防堵中國廉價鋼衝擊
（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）歐盟立法機構與各國政府今天同意，將對外國鋼鐵課徵加倍關稅，以保護歐盟各國的鋼鐵產業，避免中國等鋼鐵湧入歐盟市場廉價競爭。
無懼中東戰火 半導體股飆漲成美股最熱交易
《Yahoo Finance》報導，在美國與伊朗衝突升溫之際，半導體股成為市場最火熱交易之一。費城半導體指數創下 2002 年以來最大規模的八日連漲。
陶博館「梅子甜點工作坊」 4/15開放報名
「2026春遊三鶯」五月連假活動精彩不間斷!延續歷年超人氣的醃脆梅DIY，今年將梅子風味再升級，結合三峽在地食材推出三款梅子甜點體驗。還有展現春日風景的陶藝課程，打造兼具味覺與創作的體驗，即日起至5月10日陶博館免費入館，邀請大家走進館內，用味覺與雙手感受春天的美好。「梅子甜點工作坊」4月15日開放報名，結合在地茶文化與梅子風味，打造層次豐富的味覺體驗；5月1日登場的「梅香茶韻冷泡茶體驗」，邀請三峽百年茶園「谷芳有機茶園」帶領，從聞香、沖泡到品飲，深入認識臺灣特色茶葉，並親手調製專屬的梅釀冷泡茶，感受茶香與梅子酸甜交織的清新風味，每場體驗價新臺幣199元。另5月2日至5月3日則推出「梅好甜食手作甜點體驗」，由鶯歌在地甜點工作室「琳食工坊」授課，嚴選三峽蜂蜜、碧螺春綠茶與蜜香紅茶，搭配當季有機黃熟梅果醬，帶領民眾製作出瑪德蓮蛋糕及搖搖冰淇淋，體驗價分別為新臺幣250元及199元。此外，還有適合不同年齡層的陶藝課程，「手作造型小陶器」將三鶯的美好景物轉化為實用又可愛的造型陶器，適合10歲以上大朋友參加；「小小捷運設計師」則讓4到10歲的小朋友發揮創意彩繪捷運造型盆栽，延續親子共遊的美好時光
中國偷偷向伊朗運送武器？川普威脅50%關稅
MoneyDJ新聞 2026-04-14 09:00:57 黃智勤 發佈消息指出，中國計劃趁美伊停火之際偷偷向伊朗輸送武器；美國總統川普威脅，中國若向伊朗提供軍事裝備，將面臨50%關稅。 綜合外媒報導，川普表示，有新聞報導中國打算向伊朗提供防空飛彈，若他們這麼做，將面臨50%關稅；川普上週已曾表示，若有國家偷偷向伊朗提供武器，將立即向其出口至美國的所有商品課徵50%關稅。 CNN近日引述知情人士說法獨家報導，中國準備趁美伊停火兩週之際向伊朗交付可由單兵或小組攜帶、操作的便攜式防空飛彈(MANPADS)，且可能透過第三國轉運以掩蓋真實來源。 情報指出，中國可能已在過去六週中陸續向伊朗提供MANPADS，這款武器也在戰場上成功擊落美軍F-15E戰鬥機。 路透也曾於2月（美伊戰爭爆發不久前）報導，伊朗正在考慮向中國購買超音速反艦巡航飛彈；川普政府高級官員透露，中國最大晶片製造商中芯國際(0981.HK)已向伊朗軍方供應晶片製造工具。 美伊戰事已延燒逾一個月，雙方上週雖協議停火兩週，但週末於巴基斯坦舉行馬拉松式和平談判後未能取得共識。目前能源運輸要道荷姆茲海峽遭到美、伊雙重封鎖，打亂全球能源供
解除入境管制「赦免同意書」？越南版瘋傳 移民署：假的！申請免費
即時中心／林韋慈報導移民署日前發現網路流傳一份「中華民國內政部移民署解除入境限制暨赦免同意通知書」，許多民眾信以為真，紛紛致電查詢。移民署今（14）日嚴正澄清，這份文件並非移民署核發，研判是不肖團體假冒政府機關名義，企圖欺騙不懂行政流程的民眾收取費用。