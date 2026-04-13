川普稱伊朗盼達成協議 美股開低走高、台積電ADR跌0.28％

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美股星期一開低走高，台積電ADR跌0.28％。（示意圖：motion elements）

美軍開始封鎖伊朗港口，加深各界對於能源供應的擔憂，美國總統川普稍早聲稱伊朗希望達成協議，美國股市主要指數星期一開低走高，道瓊工業指數上漲301點，台積電ADR下跌0.28％。（請聽ＡＩ報導）。

美國和伊朗上週在巴基斯坦會談，雙方沒有達成協議，目前還沒有重啟談判的消息。川普今天在白宮表示，伊朗主動來電希望達成協議，同時他還提到尚未跟中國大陸國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。

道瓊工業指數星期一上漲301.68點，漲幅為0.63%，收在48218.25點，標普500指數上漲69.35點，漲幅為1.02%，收在6886.24點，那斯達克指數上漲280.84點，漲幅為1.23%，收在23183.74點，費城半導體指數上漲149.70點，漲幅為1.68%，收在9039.52點，台積電ADR下跌1.03美元，跌幅為0.28％，收在369.57美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。

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