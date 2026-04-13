川普稱伊朗願協商 美股收紅、油價居高不下

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美國紐約證交所資料照片。路透社



美軍週一（4/13）展開封鎖荷姆茲海峽行動後，美國總統川普稱伊朗方面有意恢復協商。消息傳出後，美股三大指數週一收盤收紅，國際油價則持續居高不下。

就在川普聲稱伊朗主動聯繫希望達成協議後，投資者期待美以伊戰事會達成解決方案。道瓊工業指數上揚301.68點或0.63%，收48218.25點。標準普爾500指數揚升69.35點或1.02%，收6886.24點。那斯達克指數上漲280.84點或1.23%，收23183.74點。

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美國與伊朗上週末談判破裂，川普下令美軍封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。川普週一表示，當天有34艘船隻通行海峽，是戰爭爆發以來最高數量。

然而受到德黑蘭仍持續威脅波灣國家影響，油價上漲。布侖特原油期貨來到每桶99.35美元，漲幅4.37%。美國原油（CLc1）收盤上漲 2.51 美元，或 2.6%，每桶 99.08 美元。

費城Janney Montgomery Scott LLC首席投資策略師魯奇尼（Mark Luschini）說：「對於這種談判時有時無的反覆情況，市場似乎已經有些麻木，尤其是在目前這項暫時維持中的停火背景下。」他表示，投資人擔心「如果局勢很快出現解決方案，市場可能會大幅上漲，而他們卻被拋在場外」。

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