川普稱伊朗「主動來電」盼達協議 又指習近平希望戰爭結束

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美軍封鎖伊朗港口以迫使伊朗重新開放荷莫茲海峽，美國總統川普表示伊朗主動來電告知希望達成協議，他還提到尚未跟中國國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。（請聽ＡＩ報導）。

綜合外媒報導，川普星期一在白宮對記者表示，美國政府今晨接獲「對方來電」，伊朗「非常希望達成協議」。美伊雙方週末曾於巴基斯坦舉行的馬拉松式談判，不過未能達成協議。川普強調談判癥結「在核問題」，他補充說「伊朗不會擁有核武」。

川普指出：「我們同意很多事，但他們沒有同意這一點，我認為他們會同意的。我幾乎可以確定，事實上我可確定。如果他們不同意，就不會有協議，也永遠不會有協議。」

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當被問及美國對荷莫茲海峽實施海上封鎖的目標是為了迫使伊朗重返談判桌，還是讓海峽恢復通行以壓低油價時，川普回應：「兩者兼而有之，而且不止這些。」他並強調，伊朗封鎖海峽是在「敲詐全世界」，而美國不會允許這種情況發生。川普同時也在白宮告訴記者「我們與中國大陸的關係相當好」，習近平「希望」看到這場戰爭落幕。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。

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