川普稱伊朗「來電求和」、市場期待美伊協定可望達成 亞股、黃金市場開高

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美國總統川普。 圖 : 翻攝自中新網

[Newtalk新聞] 儘管美伊停火協議已經嚴重破裂、美國對封鎖了荷姆茲海峽的伊朗船隻運輸，市場仍寄望華府和德黑蘭之間後續有可能達成協議，激勵亞股市場今（14）日開高。

截至上午 9:10 分，日經指數大漲1,375.70 點或2.43%，報57878.47點，持續往歷史高點59,332.43 點邁進；東證指數也漲 1.2%，報 3,767.63 點；韓國 Kospi 指數上漲 2.93%，報5,978.79 點；台股更為強勁，加權指數大漲 667.46 點或 1.88%，來到 36,124.75 點，創下歷史新高；櫃買指數持續締造歷史高點，上漲 1.72%，報 358.28 點。

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原油市場方面，價格也紛紛回落至每桶 100 美元以下，西德州中質原油（WTI）期貨價格周一下跌 7.79%，收每桶 96.57 美元，布蘭特原油期貨下跌 3.64%，收每桶 99.36 美元。近期與原油走勢呈現反向的黃金，現貨價格今早暫報每盎司 4,767.92 美元，為連續第二天走揚。

由於先前美國與伊朗的和平談判破裂，美國海軍於美東夏令時間周一上午 10 點（台灣時間同日晚間 10 點）開始封鎖荷姆茲海峽中的伊朗港口船隻進出，試圖加大對伊朗的壓力，迫使其重新開放這條重要的石油運輸通道。

但伊朗官員回應稱，美國的封鎖只會推高全球能源價格。「好好享受現在的油價吧。隨著所謂的『封鎖』展開，很快你們就會懷念每加侖 4～5 美元的汽油了。」伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周日（12 日）在社群平台Ｘ上發文表示。先前，周日雙方於巴基斯坦的會談未能達成協議，目前亦尚無重啟談判的消息。

然而，資本市場顯然更聚焦於未來任何停火的可能性。美國總統川普周一（13 日）表示，美軍已開始封鎖伊朗港口，以迫使德黑蘭重新開放荷姆茲海峽，並接受一項旨在結束這場逾 6 周的中東戰火協議；此外，他語帶玄機地透露：「德黑蘭已來電求和」。

川普在橢圓形辦公室外證實封鎖行動已開始，「我們不能讓一個國家勒索或敲詐全世界，他們現在就在這麼做。」但同時暗示，美國仍願意與伊朗交涉，「我能告訴你們，對方已打電話給我們」；並透露：「今天早上，正確的人、合適的人打電話給我們，他們希望能達成協議。」但他並說誰打了電話，或雙方討論了什麼。

《華爾街日報》指出，川普對伊朗實施海上封鎖，此舉恐將一場地區衝突升級為全球性金融衝擊，讓本已因數周戰事而飽受摧殘的全球經濟進一步陷入動蕩。這場金融衝擊的破壞力甚至可能超過戰爭本身。IMF 近日發布的最新世界經濟展望（WEO）報告，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）已暗示，可能下修今年的全球經濟成長預測，並調升通膨率預估。

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