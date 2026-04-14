川普稱伊朗「來電求和」 提及習近平盼中東衝突落幕
在上週末於巴基斯坦舉行的美伊談判破裂後，調解方正加緊斡旋，試圖在兩週停火期屆滿前，促成雙方重返談判桌並安排新一輪面對面會談，同時避免戰事再度升級。與此同時，美國總統川普宣稱伊朗已主動聯繫美方表達達成協議意願，但強調不會允許伊朗取得核武。川普還表示近期未曾與習近平通話，但指出習近平希望當前中東衝突能夠結束。
以色列時報報導，根據兩名美國官員及另1名知情人士，在上週末於巴基斯坦舉行的談判破裂後，調解方已展開密集行動，試圖讓美國與伊朗之間的談判重回正軌，並希望在為期兩週的停火於下週到期之前，安排雙方再進行1輪面對面會談。
雖然自停火生效以來，美國與伊朗彼此互相指控違反協議，但調解方認為，停火即將到期反而可能成為1項工具，用以加大對雙方的壓力，促使其重返談判桌。上述官員與知情人士表示，調解方正試圖避免美國恢復對伊朗的攻擊行動，並推動德黑蘭重新考慮川普政府在伊斯蘭馬巴德談判中提出的方案。
相關對話同時也涉及美國總統川普（Donald Trump）於13日開始實施的對伊朗港口海上封鎖行動，外界普遍認為，此舉旨在削弱伊朗在談判桌上的籌碼。
伊朗已主動聯繫美方
川普聲稱，在華府於巴基斯坦與德黑蘭的談判破裂後，伊朗已主動聯繫美方，表達希望達成協議的意願。川普在白宮外與1名DoorDash外送員交談時向記者表示：「我們今天早上接到伊朗那邊『正確的人』打來的電話，他們想達成協議。」
川普說，他希望與伊朗達成協議，但不會允許該政權取得核武，同時美國對荷莫茲海峽的封鎖行動仍將持續進行。
川普同時重申他對教宗良的批評，稱其在犯罪問題上「非常軟弱」。他還問該名DoorDash外送員是否支持「男性參加女性運動項目」，對方則回應，她只是來感謝總統推動「小費免稅政策」。
川普稱習近平希望中東衝突能夠結束
另外，川普還表示未曾與習近平通話，重申美中關係良好。他表示，他近期未曾與中國國家主席習近平通話，但同時強調美國與中國維持「非常良好」的關係，並指出習近平希望當前中東衝突能夠結束。
川普在白宮向記者表示：「我們與中國的關係非常好。」他補充說：「習近平會希望這場戰爭結束。」指的是目前持續的中東緊張局勢。
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