川普稱伊朗「正在談判」 卡達為降低區域緊張加入調停

美國總統川普(Donald Trump)31日表示，伊朗正在和美國談判，即使伊朗陸軍司令哈塔米(Amir Hatami)已警告華盛頓不要發動軍事攻擊。

川普告訴福斯新聞(Fox News)，「(伊朗)正在和我們談，我們會看看能否有所進展，否則就看看接下來會發生什麼事…我們有一支龐大艦隊正駛向當地」。

川普表示，「他們正在談判」。

川普並補充說，基於安全理由，美國並未將可能的攻擊計畫通知在這個地區的盟友。在伊朗當局對反政府抗議活動發起致命鎮壓後，川普曾威脅要對伊朗進行干預。

川普表示，「我們不能告訴他們這項計畫。如果我告訴他們，幾乎就跟告訴你們一樣糟。事實上，可能還要更糟」。

華盛頓已在伊朗沿岸部署了由「林肯號」航空母艦(USS Abraham Lincoln)率領的海軍打擊群。

不過，伊朗陸軍司令哈塔米31日稍早已警告美國和以色列不得輕舉妄動，並表示伊朗部隊「已處於完全防禦及軍事戒備狀態」。

在此同時，卡達外交部則發表聲明指出，卡達總理兼外長穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al)31日在伊朗舉行會談，目的在「降低這個地區的緊張局勢」。

聲明中說，穆罕默德在和伊朗最高國家安全會議(Supreme National Security Council)秘書拉里賈尼(Ali Larijani)的會談中重申，卡達支持「所有降低區域緊張的努力」。