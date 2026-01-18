川普稱伊朗「該尋找新領導人」 直指哈米尼須為國家毀滅負責



美國總統川普17日接受美媒訪問時，公開呼籲伊朗「尋找新領導人」，直指伊朗最高領袖哈米尼須為國內大規模鎮壓與「國家的徹底毀滅」負責。這番言論正值伊朗爆發致命抗議衝突、華府與德黑蘭隔空交鋒升溫之際，也凸顯美伊關係在區域局勢動盪下持續惡化。

美國政治新聞網站POLITICO報導，在被轉述伊朗最高領袖於X平台發布的一系列敵對貼文後，美國總統川普（Donald Trump）表示，伊朗最高領袖應為「國家的徹底毀滅」負責。

川普17日接受POLITICO訪問時，公開呼籲結束伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）長達37年的統治。川普向POLITICO表示：「現在是伊朗尋找新領導人的時候了。」雖然近期要求終結伊朗現行政權的大規模抗議行動似乎已趨於平息。

過去3週內，伊朗全國各地有數以千計的示威者遭到殺害，促使川普多次威脅可能對伊朗採取軍事介入行動。川普13日呼籲伊朗民眾持續抗爭，並「接管各項機構」，聲稱「援助正在路上」。不過隔天，川普態度突然轉變，表示他已獲告知，相關殺戮行動已經停止。

川普17日被問及美國可能對伊朗展開的軍事行動規模時如此表示：「他（哈米尼）這輩子做過最好的決定，就是兩天前沒有再吊死超過800人。」

川普的談話，發生在哈米尼的X帳號發布多則針對川普的敵對貼文之後。哈米尼指控，美國總統須為伊朗境內造成的致命暴力與動盪負責。

哈米尼在貼文中寫道：「我們認定美國總統對其加諸於伊朗民族的傷亡、破壞與誹謗負有罪責。」在另1則貼文中，哈米尼批評川普將暴力團體錯誤描述為代表伊朗人民，稱此舉是「讓人震驚的誹謗」。

川普在聽取相關貼文內容後回應指出，德黑蘭當局仰賴鎮壓與暴力來維持統治。川普說：「他身為一國領導人所犯下的罪行，就是對國家的徹底毀滅，以及使用前所未見程度的暴力。為了讓這個國家能夠運作，領導人應該專注於好好治理國家，就像我治理美國一樣，而不是為了維持控制就成千上萬地殺人。」

川普補充說：「領導力關乎的是尊重，而不是恐懼與死亡。」

這場隔空交鋒凸顯華府與德黑蘭之間的言辭正快速升高，正值區域局勢高度動盪之際。哈米尼日前才在1場公開演說中宣稱：「伊朗民族已經擊敗了美國。」

川普進一步以個人層次猛烈抨擊哈米尼及伊朗的治理體制。他說：「這個人（哈米尼）是個病態的人，應該好好治理他的國家，停止殺害人民。由於糟糕的領導，伊朗是全世界最不適合居住的地方。」