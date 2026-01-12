川普稱併吞格陵蘭為防中俄 陸外交部：謀取私利別拿他國當藉口

美國總統川普近日重申併吞格陵蘭的必要性，理由是若美國不擁有格陵蘭，俄羅斯或中國大陸將會接管該島。對此，大陸外交部發言人毛寧12日表示，北極涉及國際社會整體利益，美方不應為了謀取私利而拿其他國家當藉口。

大陸外交部發言人毛寧。 （圖／翻攝《北京日報》）

大陸外交部於12日舉行例行記者會，會中外媒記者針對川普近日的公開言論進行提問。該名記者指出，美國總統川普表示接管格陵蘭島對於美國來說是必要的，目的是防止俄羅斯或中國大陸控制這一北極領土。川普還說「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會」。大陸對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧表示，北極涉及國際社會的整體利益，大陸在北極的活動旨在促進北極的和平穩定和可持續發展，符合國際法。各國依法在北極開展活動的權利和自由應當得到充分尊重。她更進一步直言，「美國謀取私利，不要拿其他國家當藉口」。

川普揚言不排除動用武力控制格陵蘭。 （資料照／《美聯社》）

美軍於本月3日綁架委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子後，下一個目標備受關注，包括伊朗、哥倫比亞、加拿大、格陵蘭等多個地區遭點名。川普於9日再度提出美國必須「擁有」格陵蘭的主張。格陵蘭目前為丹麥轄下的自治領地，因其蘊含豐富礦產資源且位居北極圈戰略要衝，長期受到美方關注。川普認為，為了確保區域安全並防止中俄勢力「占領」此一領地，美國將其納入版圖具有急迫性，但此說法已多次遭到丹麥方面的駁斥，川普也未提供任何證據來支持該說法。

而根據《路透社》報導，《金融時報》11日引述兩位接觸過北約情報簡報的北歐高級外交官明確指出，近年來格陵蘭周邊根本沒有出現過中國大陸或俄羅斯的船隻或潛艇。北歐外交官直指川普的說法「完全不是事實」，並形容所謂中俄艦艇充斥在格陵蘭海域的傳聞純屬毫無根據的虛構，並補充表示，這種活動發生在北極的俄羅斯一側。《路透社》無法立即核實該報導，白宮與北約均未回應置評請求。

