川普稱俄烏協議「越來越近」！新版和平方案刪減為19點 僅細節未敲定

美國提出的俄烏28點和平計畫，經美烏雙方磋商後由28點刪減為19點，內容從原本較偏向俄羅斯，轉為更貼近烏克蘭立場。美國總統川普（Donald Trump）樂觀表示雙方距離達成協議「越來越近」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也有意赴白宮討論敏感細節，不過川普已返佛州過感恩節，並未安排會面。若俄方拒絕新版和平計畫，相關談判恐將回到原點。

澤倫斯基盼見面談話 川普表態暫無計畫

美國官員透露，烏克蘭已同意美方提出的俄烏和平計畫，目前僅剩少數細節尚待敲定。烏克蘭總統澤倫斯基說，他希望能與川普見面，討論具體內容及部分敏感細節，並認為歐洲盟友應參與所有與俄國相關的談判。不過，川普已返回佛州過感恩節，並不打算與澤倫斯基會面。CNN主播引述川普說法指出，在最終協議達成前，他不會與烏俄領導人會晤。

川普施壓俄烏上談判桌，美國陸軍部長德里斯科在俄烏間穿梭調停，他週一前往阿拉伯聯合大公國阿布達比與俄國官員會談，接下來將與烏克蘭官員見面。俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）則表示，俄方正等待美烏協商後的和平計畫修訂版，如果不符合阿拉斯加峰會上「雙普」達成的共識，俄國將無法接受。

談俄烏終戰方案 馬克宏：不應逼烏克蘭投降

至於歐洲立場，法國總統馬克宏指出，眼下是談判獲得新動能的關鍵時刻，「我們應該把握這個契機」，他強調，不應逼迫烏克蘭投降，並認為俄國目前沒有意願討論停火或這份更加偏向烏克蘭的新提案。他呼籲美國持續向俄國施壓，使其重返談判桌。

