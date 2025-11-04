川普稱其任內習近平不犯台 卓榮泰：沒有任何人、國家有權利侵犯台灣

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰赴立院施政備詢前受訪。（圖／翻攝畫面）

美國總統川普表示，在他任內中國國家主席習近平不會犯台，因為知道後果，但未正面回應是否協防台灣，對此，行政院長卓榮泰今（4）日表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，他再次的重申，和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。

美國哥倫比亞廣播公司《 60 分鐘》2日播出的節目採訪中，川普表示，中國領導人習近平「明白如果解放軍試圖入侵將會發生什麼」。當主持人追問這番話的具體涵意時，川普說：「我不想洩露，也不能洩露我的秘密。」川普補充說，習近平和其他中國官員在會議中曾表示，在他擔任美國總統期間，他們絕不會對台灣採取行動，「因為他們知道後果」。

廣告 廣告

對此，卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪時表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，他再次的重申，和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。政府需要跟人民一起團結，我們努力將台灣、將我們自己壯大，讓任何人、任何國家都沒有資格跟能力來侵犯台灣。

更多三立新聞網報導

川習會未提台灣！美學者驚爆：川普不想讓習近平「如願以償」

台股盤前／OpenAI合作亞馬遜！美科技股狂嗨 台股開盤有望延續紅盤

紐約市長選舉明登場！左派議員曼達尼民調領先 川普嗆當選撤聯邦補助

盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了

