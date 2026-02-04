川普稱印度將停購俄油！克宮否認相關說法 專家也質疑

美國總統川普（左）與印度總理莫迪（右）。（圖／達志／美聯社）

在美國總統川普（Donald Trump）表示印度已同意在1項新的美印貿易協議中，停止購買俄羅斯石油的隔日，克里姆林宮表示，並未從新德里聽到任何有關雙方石油交易即將停止的訊息。

據《CNBC》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）報導的評論中表示：「我們尚未聽到德里方面就此事發表任何聲明。」

佩斯科夫向記者補充：「我們尊重美印雙邊關係。但我們同樣重視俄羅斯與印度之間先進戰略夥伴關係的發展。這對我們而言是最重要的，我們打算進一步發展與新德里的雙邊關係。」

曾任俄羅斯能源部長的副總理諾瓦克（Alexander Novak），則淡化可能流失印度訂單的風險。他於3日向記者表示：「我們目前只看到公開聲明。我們將觀察局勢如何發展。」

根據《塔斯社》報導，諾瓦克還表示：「總體而言，我們的能源資源仍有需求；我們經常看到這一點。供給總會找到需求，因為市場會維持平衡。」

川普於2日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美國已與印度達成貿易協議，並表示該協議是在與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話期間敲定。

川普聲稱：「我們談了許多事情，包括貿易，以及結束俄羅斯與烏克蘭戰爭。」他也補充：「他同意停止購買俄羅斯石油，並將更多購買來自美國，甚至可能來自委內瑞拉（Venezuela）。」

他還補充，美方將把對印度的主要關稅從25%下調至18%，並取消去年夏天因新德里持續購買俄羅斯石油而加徵的額外25%懲罰性關稅。

對此，莫迪於2日在社群平台X上證實了這項最新的美印協議已經完成，並表示他「很高興印度製造產品如今將適用18%的較低關稅。」

雖然在華盛頓對印度加徵25%懲罰性關稅後，印度被視為已削減部分俄羅斯石油進口。然而分析人士對於印度是否會完全停止購買俄油抱持懷疑態度。

自2022年烏克蘭戰爭爆發以來，印度已成為折扣俄羅斯原油的主要買家之一。考量到印度對廉價石油的需求、維持外交自主的意願，以及與俄羅斯之間密切的地緣政治與國防關係，外界普遍認為印度不太可能徹底終止採購。

外交政策智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究副總裁費根鮑姆（Evan A. Feigenbaum）於3日分析指出：「我很難相信印度政府會對俄羅斯石油做出明確承諾。」

他解釋：「畢竟，印度與俄羅斯之間有深厚的歷史與情感聯繫，不會僅因美國壓力而輕易切斷。維持1種象徵性的對沖空間，即印度在需要時仍可購買俄羅斯石油，既體現了印度外交政策的自主性，也展現其抵抗美國施壓的能力，這2者在印度國內政治中都相當重要。」

費根鮑姆指出，儘管已有跡象顯示新德里正在逐步減少俄羅斯原油進口，但公開譴責俄羅斯對莫迪而言始終是「不可行的選項」。他表示：「莫迪無法承受羞辱印度最重要的國防合作夥伴之一。」

美國非營利組織「亞洲協會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）南亞倡議主任阿默（Farwa Aamer）也認為，新德里不願意放棄近年來深化關係的貿易夥伴。然而，在經歷數月貿易緊張後，印度同樣不希望破壞與美國之間的和解進程。

他在3日透過電子郵件評論表示：「對印度而言，俄羅斯問題仍然存在。即便印度已經並將持續調整其石油進口結構、逐步減少對俄羅斯的依賴，印度仍希望維持關係穩定。當印度同時處理這2段關鍵外交關係時，這無疑將是1個平衡之舉。」

穆迪信貸評級（Moody’s Ratings）則指出，鑑於完全停止購買俄羅斯石油可能帶來的經濟衝擊，包括製造成本上升與消費者價格提高，印度不太可能全面轉向。

穆迪於3日發表評論指出：「全面轉向非俄羅斯石油亦可能使其他地區供應趨緊，推高價格，並透過通膨傳導機制反映出來，因為印度是全球最大的石油進口國之一。」

