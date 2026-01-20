川普稱可與北約在格陵蘭達成雙贏 新關稅讓美股創3個月最大跌幅
美國總統川普20日在前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇之前，在白宮的記者會上表示，針對格陵蘭的未來，他將與北約達成雙贏協議。當記者問及川普，為了控制格陵蘭會願意做到什麼程度時，他回答：「你會知道的。」
稱能與北約雙贏 川普還有什麼招？
綜合路透社等外媒報導，川普表示：「我認為我們會找到一個北約和我們雙方都相當滿意的方案。出於安全考量，我們需要這樣做」，並稱如果沒有美國，北約無法強大。
目前川普關稅面臨最高法院裁決違憲的風險。當被問及最高法院的判決是否會阻礙他的策略時，川普說道：「我們會需要採取其他措施」，之後會「研究一下許可證，也會看看其他方式」，但關稅手段仍是首選，「我們現在所做的事情是最好、最強、最快、最簡單、最不複雜的。」
川普已對歐洲盟友在格陵蘭問題上大幅施壓，威脅若無法達成一項最終讓美國取得格陵蘭控制權的協議，將祭出全面性的新關稅。
此外，川普也批評歐洲盟友：「我對北約的貢獻超過了任何其他在世或已故的人。我對北約最大的擔憂是，我們為北約投入了巨額資金，我知道我們會救援他們，但我真的懷疑（在美國有需要時）他們是否會出手相助。」
關稅2.0恐上演 美股創3個月最大跌幅
受川普新一波的關稅威脅影響，華爾街三大指數20日均創下三個月來最大單日跌幅，引發全面拋售，原因是投資人擔心川普關稅可能預示著市場波動將再次加劇。在此情況下，避險情緒蔓延，推動金價創下歷史新高，並推高了債務成本。比特幣通常在傳統市場動盪時受到青睞，但這次下跌超過3%。
標普500指數和納斯達克綜合指數均跌破50日移動平均線。標普500下跌143.15點，跌幅2.06%，收在6,796.86點；納斯達克下跌561.07點，跌幅2.39%，收在22,954.32點。道瓊工業指數下跌870.74點，跌幅1.76%，收在 48,488.59 點。
哈里斯金融集團（Harris Financial Group）的管理合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，目前還無法斷定這是短期現象還是會長期化：「我現在還不願斷言格陵蘭局勢以及關稅威脅的反覆升級是否會引發股市回調」，但若本週股市下跌3%至5%，他會感到驚訝。
更多上報報導
網飛提「全現金」收購力阻派拉蒙競爭 獲得華納集團董事會一致支持
川普同意在達沃斯論壇期間舉行格陵蘭會議 稱與北約秘書長「進行良好通話」
台美協議另一面！巴克萊銀行上修台灣經濟成長率 揭台幣走弱隱憂
其他人也在看
快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍
美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 5
法人齊砍籌碼偏冷 台積電尾盤救場台股創高續航/聯電受惠漲價題材 矽光子紅燈連發/黃金狂飆4717美元新高 匯率壓力找上楊金龍｜Yahoo財經掃描
周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。Yahoo財經編輯室 ・ 15 小時前 ・ 7
漲一根跌半根！這電源廠遭大股東處分2.2萬張 八大公股救駕5176萬入袋千張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日收31,639.29點，漲230.59點或0.73%。八大公股昨日買超32.37億元，買超前十大個股，包括6檔電子股和4...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
股價洗三溫暖！00919新血「吞2根跌停」翻紅閃燈 友達飆漲停噴46.7萬張大量
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，盤中翻紅、最高衝至31,827.39點，目前持續維持走揚趨勢，截至中午13點15分，觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
目標價喊72.5元！這記憶體亮燈連3紅噴22% 產品報價「Q1估漲3成」股價續飆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體價格不斷上升，相關族群營運全面回溫，令市場強烈看好多家廠商前景，如旺宏（2337）日前就獲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
9百萬位受益人笑呵呵！43檔台股ETF創新高 這檔ETF衝逾14％
台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF有43檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共9,933,837位受益人投資賺錢笑呵呵。進一步觀察這43檔中，今年來表現價量齊揚(日均量萬張以上、績效正報酬)的共有10檔，其中今年來績效以群益半導體收益(00927)上漲14.47%漲幅居冠，成為價量齊揚的台股ETF人氣績效王。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有15萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至收盤，成交量為2萬3,730張，另外還有逾15萬張買不到；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17
【Follow法人】外資大砍7萬張友達殺最兇 狂掃貨台玻8.8萬張
三大法人今（20）日賣超154.97億元，其中外資賣超力道減弱，仍續賣39.83億元。投信賣超85.82億元，並已連續18日站在賣方。其中，面板族群成為主要提款對象，友達（2409）、群創（3481）分別遭調節7萬及3萬張；老牌AI股緯創（3231）、鴻海（2317）也同步遭賣超；反觀玻纖布供應吃緊題材帶動，外資大舉加碼8.8萬張居冠。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 7
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 26
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 6
焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電
晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 4
國巨強漲半根逼300元大關！分析師續看多曝「這樣買」
被動元件龍頭國巨（2327）今（19）日股價再度拉起漲勢，盤中一度觸及297.5元，漲幅高達5.1%。資深證券分析師謝明哲指出，雖然國巨股價逼近300元持續創高，然就趨勢來說應該還有空間，可沿著10日均線操作。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
3檔ETF大換血！最狂增刪逾40檔 00912增南亞科踢萬海
3檔ETF換股！其中，2025年績效衰退幅度雙位數，居ETF末段班的富邦臺灣中小50 ETF（00733）、FT臺灣Smart（00905）兩檔一次汰換30檔以上成分股，堪稱大換血。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金寶6天股價狂噴62%...創26年新天價 分析師這樣看
金寶（2312）今（19）日股價續燃，盤中一度衝上36.95元、漲幅達9.6%，短短6天股價狂飆62%，創下近26年新天價。運達投顧分析師陳石輝認為，金寶資金已經逐步在撤出，輪動至族群中其他如啓碁等個股，建議分批調節手中金寶持股，空手者則別追入。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1
不只台積電！ 專家讚這公司「頂端站25年」：電力架構換代大贏家
隨著人工智慧（AI）應用全面升溫，晶圓代工龍頭台積電先進製程需求強勁，今（19）日股價盤中一度衝上1780元，續創歷史新高。不過，市場目光多半聚焦於「算力」本身，卻忽略在AI產業鏈中，還有一家台灣企業正站上另一個關鍵制高點。前台積電工程師、具18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞指出，在先進製程之外，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股跌ETF「紅多於綠」！ 「這幾檔」主動式、科技型人氣旺
2026以來台股ETF「受益人數」增加最多前十名，拔頭籌為元大台灣50（0050），五檔主動式則為主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來（5000991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動安聯台灣高息（00984A）。科技型台股ETF則有群益半導體收益...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝
在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言