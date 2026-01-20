川普稱可與北約在格陵蘭達成雙贏 新關稅讓美股創3個月最大跌幅





美國總統川普20日在前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇之前，在白宮的記者會上表示，針對格陵蘭的未來，他將與北約達成雙贏協議。當記者問及川普，為了控制格陵蘭會願意做到什麼程度時，他回答：「你會知道的。」

稱能與北約雙贏 川普還有什麼招？

綜合路透社等外媒報導，川普表示：「我認為我們會找到一個北約和我們雙方都相當滿意的方案。出於安全考量，我們需要這樣做」，並稱如果沒有美國，北約無法強大。

目前川普關稅面臨最高法院裁決違憲的風險。當被問及最高法院的判決是否會阻礙他的策略時，川普說道：「我們會需要採取其他措施」，之後會「研究一下許可證，也會看看其他方式」，但關稅手段仍是首選，「我們現在所做的事情是最好、最強、最快、最簡單、最不複雜的。」

川普已對歐洲盟友在格陵蘭問題上大幅施壓，威脅若無法達成一項最終讓美國取得格陵蘭控制權的協議，將祭出全面性的新關稅。

此外，川普也批評歐洲盟友：「我對北約的貢獻超過了任何其他在世或已故的人。我對北約最大的擔憂是，我們為北約投入了巨額資金，我知道我們會救援他們，但我真的懷疑（在美國有需要時）他們是否會出手相助。」

關稅2.0恐上演 美股創3個月最大跌幅

受川普新一波的關稅威脅影響，華爾街三大指數20日均創下三個月來最大單日跌幅，引發全面拋售，原因是投資人擔心川普關稅可能預示著市場波動將再次加劇。在此情況下，避險情緒蔓延，推動金價創下歷史新高，並推高了債務成本。比特幣通常在傳統市場動盪時受到青睞，但這次下跌超過3%。

標普500指數和納斯達克綜合指數均跌破50日移動平均線。標普500下跌143.15點，跌幅2.06%，收在6,796.86點；納斯達克下跌561.07點，跌幅2.39%，收在22,954.32點。道瓊工業指數下跌870.74點，跌幅1.76%，收在 48,488.59 點。

哈里斯金融集團（Harris Financial Group）的管理合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，目前還無法斷定這是短期現象還是會長期化：「我現在還不願斷言格陵蘭局勢以及關稅威脅的反覆升級是否會引發股市回調」，但若本週股市下跌3%至5%，他會感到驚訝。

