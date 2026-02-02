川普稱可解決聯合國財務危機 一通電話就能讓許多國家繳納會費



美國總統川普1日向美國政治新聞網POLITICO表示，他能輕易地解決聯合國財政問題，但他不清楚美國有對聯合國拖欠會費，但他相信自己可以讓其他國家支付會費——前提是聯合國願意提出請求。

挽救聯合國財源 川普何故出此言？

POLITICO報導，川普在佛羅里達發表談話時表示：「如果有人來找川普並告訴他這件事，我會讓每個國家都付會費，就像我讓北約付費一樣。我只要向這些國家打一通電話……他們幾分鐘內就會寄支票來。」

在川普發表上述言論之前，《紐約時報》報導指出，聯合國高官警告，如果資金耗盡，該組織可能被迫縮減運作，甚至可能關閉其位於紐約的總部。川普斷然否決此說：「我認為這不合適。聯合國不會離開紐約，也不會離開美國，因為聯合國具有巨大潛力。」

聯合國秘書長已告訴會員國，該組織面臨「即將發生的財務崩潰」風險，原因是會費滯納以及一項預算規定──要求聯合國退還未使用的資金。

一面擴大自身仲裁力 一面維護聯合國

川普補充：「當我不再出面調停戰爭時，聯合國可以做到」，承認他自己不會永遠是干預全球衝突的人，「聯合國擁有巨大潛力，非常巨大。」

CNN報導，此番言論發表之際，川普正在宣傳他的加薩「和平理事會」（Board of Peace），並表示該組織「可能」會取代聯合國。該組織原本旨在監督加薩重建，但川普隨後將其願景擴大到處理國際爭端。各國外交官、政府官員以及領導人對該委員會擴大職責範圍、川普的無限期主席身份，以及這可能對聯合國工作造成的潛在影響表達了重大關切。

去年，川普政府削減了數億美元的對外援助，解散了美國國際開發署，並經常將國際組織描繪成其他國家占美國便宜的工具。在此背景下，川普捍衛聯合國的發言格外引人注目。

根據聯合國高層官員的資料，目前聯合國的欠款中，美國占了95％，約22億美元（約701億新台幣），其中包含2025年未繳的會費以及2026年的會費。欠費第二多的是委內瑞拉，2025年仍欠3,800萬美元。墨西哥排名第三，2025年欠費2,000萬美元，預計將延後繳納。

