川普稱因「中國威脅」必取格陵蘭 中國跳腳：撈取私利藉口

2025年9月17日，丹麥軍方在格陵蘭參加北約軍演。美聯社



中國外交部今天（1/19）舉行例行記者會，發言人郭嘉昆被問及美國總統川普日前宣布，對反對美國奪取格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅的回應，郭嘉昆批評美國總稱必須拿下格陵蘭是為因應「中國威脅」，斥此為「撈取私利的藉口」。

美國總統川普（Donald Trump）上週六（1/17）在Truth Social發文表示，世界和平岌岌可危，中國和俄羅斯都想要格陵蘭，丹麥對此卻無能為力，但美國包括「金穹」（Golden Dome）等武器系統，只有在包含格陵蘭情況下，才能發揮最大潛能和效率。

2026年1月17日，格陵蘭首府努克民眾在美國領事館前示威，抗議川普想強佔，一面橫幅寫著「美國佬，滾回家（YANKEE, GO HOME）」。美聯社

川普在此文也稱美國收購格陵蘭計畫非常迫切，對反對美國此舉的8個歐洲國家：丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭祭出關稅大棒，宣布2月1日起對8國輸美商品徵收10%關稅，6月1日起提高至25%，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」。

中國外交部今天例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆被問及川普對歐洲8國祭出的10%、25%關稅有何評論。

郭嘉昆表示，中方多次闡明在格陵蘭島問題上的立場，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際法，是現行國際秩序的基礎，必須得到維護，「我們敦促美方停止把所謂『中國威脅』作為撈取私利的藉口」。

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

美國總統川普在格陵蘭問題上多次提到中國威脅，本月9日他表示中國和俄羅斯軍艦出現在格陵蘭周邊，若美國不行動，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭。

川普上週三（1/14）也說美國正在推動「金穹（Golden Dome）」空防計畫，需要格陵蘭維護國家安全，「如果我們不進去，俄羅斯就會進去，中國也會進去，丹麥無法阻止，我們可以」。

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

