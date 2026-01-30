川普稱國安遭受極大威脅 將對古巴石油供應國家加徵關稅

美國總統川普29日簽署一項行政命令指出，古巴政府行動已對美國國安造成極大威脅，且古巴政權透過移民和暴力手段破壞區域穩定，違背美國利益及外交政策，因此有必要建立一套關稅系統，對任何直接或間接向古巴銷售、提供石油的國家加徵關稅。據美聯社報導，此舉可能進一步重創已深陷能源危機的古巴。

美國總統川普29日簽署一項行政命令指出，古巴政府行動已對美國國安造成極大威脅，因此有必要建立一套關稅系統，對任何直接或間接向古巴銷售、提供石油的國家加徵關稅。（美聯社）

行政命令寫道，古巴政府採取行動，對美國造成傷害並構成威脅，該政權和多個與美抱持敵意的國家、跨國恐怖組織及惡意行為者結盟，並提供支持，包括俄羅斯政府、中國政府、伊朗政府及哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）等組織。「舉例而言，古巴公然接納美國的危險對手，邀請他們在古巴部署先進的軍事與情報能力，直接威脅美國的國家安全」。

此外，行政命令還指出，古巴共產政權支持恐怖主義，並透過移民和暴力手段破壞區域穩定，這類行徑違背美國利益與外交政策。

因此，川普（Donald Trump）在行政命令中表示，有必要建立一套關稅系統，針對直接、間接銷售或提供石油給古巴的國家加徵關稅。相關部會首長將研擬相關措施並提交建議，交由川普做最後決定。

美聯社報導，川普政府此舉恐進一步重創已深陷能源危機的古巴，也讓墨西哥面臨壓力。

據報導，古巴的能源與經濟危機持續加劇，部分原因來自美國施加的嚴格經濟制裁。古巴長期以來高度依賴外國援助，以及來自墨西哥、俄羅斯和委內瑞拉等盟友的石油供應。

不過，美軍本月初發動軍事行動逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，情勢已出現轉變。川普表示，委內瑞拉的石油將不再輸往古巴，還稱古巴政府瀕臨垮台。

《華爾街日報》日前報導，川普政府評估認為古巴經濟已近乎崩潰，自從失去馬杜洛這個重要靠山之後，古巴政府比以往任何時候都更為脆弱。經濟學家分析，古巴石油在數週內恐將耗盡，經濟運作可能陷入停擺。