川普稱基於國安必須擁有格陵蘭 丹麥格陵蘭聯合駁斥

美國總統川普(Donald Trump)22日重申，美國需要格陵蘭來保障其國家安全，並表示他任命的格陵蘭特使將「帶頭衝鋒」。

川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞(Jeff Landry)為格陵蘭特使，再度引發了丹麥與格陵蘭的批評。

川普曾提議屬於丹麥自治領土的格陵蘭，成為美國的一部分，因為其具有戰略重要性和豐富的礦產資源。2024年1月上任州長的蘭德瑞公開支持這個提議。

川普在佛羅里達州告訴記者：「我們需要格陵蘭，為了國家安全，而不是為了礦產…如果你看看格陵蘭，你看看整條海岸線，你會看到到處都是俄羅斯船和中國船。我們需要它來保障國家安全。我們必須擁有它。」

川普也表示，蘭德瑞希望「帶頭衝鋒」。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)和格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)稍早在聯合聲明中表示，格陵蘭屬於格陵蘭人。

聲明指出：「你不能併吞另一個國家。即使是以國際安全為由也不行」，「格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不能接管格陵蘭。」

蘭德瑞在X發文感謝川普：「很榮幸能夠擔任這個志願職務，讓格陵蘭成為美國的一部分。這絕不會影響我擔任路易斯安那州州長的職務。」

川普政府22日進一步施壓丹麥，暫停了美國東岸正在興建中的5項離岸風電計畫，其中包含2項由丹麥國營能源公司沃旭(Orsted)所開發的計畫。 (編輯:柳向華)