川普稱女記者「小豬」 白宮稱總統坦率透明

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普先前稱1名女記者「小豬」，當時這名記者正就已故性犯罪富豪艾普斯坦一事追問川普。白宮今天為川普辯護，稱總統言論反映為人坦率透明。

路透社報導，女記者盧西（Catherine Lucey）14日在總統專機空軍一號追問川普有關艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一事時，川普俯身靠近她說：「安靜點，小豬。」這段對話隨後在網路瘋傳。

艾普斯坦在日前公布的電郵中聲稱川普「知道那些女孩的事」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天就此表示，美國選民之所以再次投給川普，就是因為他的坦率。記者們應該欣賞他坦誠回答問題時的態度。

李威特在白宮記者會說：「他（川普）看到假新聞就會指出來，並對散布假訊息的記者感到惱怒。」但李威特並未提供任何關於不實報導的證據。

李威特亦表示，「但他（川普）同時也給予媒體前所未有的採訪機會，幾乎每天都會回答記者提問。」

川普18日亦在橢圓形辦公室怒斥1名女記者「糟糕透頂」。這名女記者就記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害事件詢問來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），同時質疑川普為何沒有公布艾普斯坦調查檔案。

川普19日簽署法案，命令司法部公布對艾普斯坦長期調查的相關文件。他先前曾一度拒絕公開這些文件。

專業記者協會（SPJ）本週發表聲明，譴責川普對記者的貶抑性言論，並指出他曾多次使用侮辱性言語詆毀女性。

白宮除了李威特先前的說法，拒絕再就川普的「小豬」言論發表任何評論。

專業記者協會執行董事亨德里（Caroline Hendrie）表示，「沒有人認為總統必須成為記者的頭號粉絲，但以侮辱性言論攻擊女記者，絕對不應容忍。」（編譯：屈享平）1141121