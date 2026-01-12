川普稱委國石油、資金已斷供哈瓦那！暗示盧比歐將成為古巴領導人

古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間11日宣稱，將不再有任何委內瑞拉的石油或資金流向古巴，並威脅這個長期遭美國經濟制裁的島國，應與華盛頓達成協議。對此，古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）嗆聲，「古巴是1個自由、獨立且擁有主權的國家，沒有人能告訴我們該怎麼做。」

據《南華早報》報導，委內瑞拉是古巴最大的石油供應國，但航運數據顯示，自今年1月初美國對這個石油輸出國組織（OPEC）成員國實施嚴格石油封鎖、並非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，尚未有任何油輪自委內瑞拉港口啟程前往這個加勒比海島國。

廣告 廣告

川普11日在其「真實社群」（Truth Social）平台上寫道，「將不再有任何石油或資金流向古巴，零！我強烈建議他們在為時已晚之前達成協議。多年來，古巴一直依靠來自委內瑞拉的大量石油和資金維生。」不過他未進一步說明2國需達成的協議內容。近幾週來，美國官員對古巴的言辭態度明顯轉趨強硬。

古巴總統迪亞斯-卡內爾則在當天回應川普的威脅，誓言將捍衛國家主權。他在社群媒體上發文稱：「古巴是1個自由、獨立且擁有主權的國家，沒有人能告訴我們該怎麼做。」他也補充，這個加勒比海島國「已準備好為了保衛祖國流盡最後1滴血。」

古巴外交部長羅德里奎茲（Bruno Rodriguez）11日也在社群媒體上表示，古巴有權從任何願意出口燃料的供應國進口能源，並否認古巴因向任何國家提供安全服務，而獲得任何形式的金錢或其他「物質性」補償。據悉，在美國入侵委內瑞拉期間，共有32名隸屬於古巴武裝部隊與情報單位的人員喪生。古巴方面透露，這些人員負責「安全與防衛」工作，但並未說明這2個長期盟友之間具體的合作內容。

與此同時，卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）與華盛頓正就1項金額達20億美元的協議取得進展，該協議將向美國供應最多5,000萬桶委內瑞拉原油，相關收益將存入由美國財政部監管的帳戶。這項協議被視為川普政府與委國臨時總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）當局之間的1項重大考驗。

報導補充，哈瓦那（La Habana，古巴首都）當局高度依賴進口原油與燃料，主要來源為委內瑞拉，另有較小進口量來自墨西哥，後者是在公開市場購買，用以維持發電機與車輛運作。隨著近年來營運中的煉油能力不斷下滑，委內瑞拉對古巴供應的原油與燃料數量已經減少。

然而，根據船舶追蹤數據與國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）的內部文件，這個南美國家去年仍是最大供應者，日出口量約為2萬6,500百桶，約填補了5成的古巴石油缺口。近幾週以來，墨西哥已成為古巴另1個關鍵的替代石油供應來源，但根據航運數據，其供應規模仍然有限。

對此，墨西哥總統辛鮑姆 （Claudia Sheinbaum）上週表示，墨西哥並未增加對古巴的供應量，但鑑於近期委內瑞拉的政治事件，墨西哥已轉變為對古巴而言「重要的原油供應國」。

與此同時，川普11日還轉發了1則社群媒體訊息，內容暗示出生於古巴移民家庭的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將成為下1任古巴領導人。他在其「真實社群」平台上轉發了X平台用戶史密斯（Cliff Smith）8日稱「盧比歐將成為古巴總統」的貼文，並留言評論道：「聽起來不錯！」據悉，這名自稱為「保守派加州人」的用戶知名度不高，在X平台上的追蹤者人數不到500人。

截至目前，古巴政府尚未直接回應川普這項挑釁性的說法，即暗示1名古巴裔美國官員可能統治該島。但在川普發文不久後，古巴外長羅德里奎茲再次強調，「正義與公理站在古巴這一邊。他在社群媒體上痛批，美國「表現得像1個失控的犯罪霸權，不僅威脅古巴與西半球的和平與安全，也威脅整個世界。」

另據《路透社》10日引述3名熟悉機密資訊人士的說法指出，美國情報機構對古巴的經濟與政治情勢描繪出1幅相當嚴峻的圖像，但相關評估並未明確支持川普所謂的古巴「已準備好崩潰」的判斷。

美國中央情報局（CIA）認為，古巴經濟中的關鍵部門，例如農業與觀光業，正因美國的經濟制裁所引發的頻繁停電及其他問題，而承受極大壓力，若失去來自委內瑞拉這個數十年來關鍵盟友所提供的石油進口與其他支援，迪亞斯-卡內爾政府的執政難度勢必將進一步升高。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」