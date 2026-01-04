川普稱將接管委內瑞拉 挨批違背MAGA美國優先理念

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普3日在夜襲委內瑞拉活捉總統馬杜羅後表示，將暫時接管該國直至其政權平穩過渡，此舉不僅引發國際譁然，也在美國國內掀起軒然大波，除了可能讓民主黨人在11月期中選舉前撿到槍，向來誓言會避免捲入外國紛爭的川普，接管委國形同自打臉，挨批進一步證明他背棄「讓美國再次偉大」(MAGA)與「美國優先」等理念。

川普在記者會上概述他對美國介入委內瑞拉的看法，不排除對委國政治與石油業採取更多軍事行動、持續干預，甚至還以含糊字眼暗示會派「地面部隊」到委內瑞拉。「我們將繼續治理這個國家(委內瑞拉)，直到我們能安全、恰當與審慎地過渡(政權)」。但川普並未說明，他在控制目前仍有馬杜羅人馬位居要津的委內瑞拉上，會做到什麼程度。

川普在近1年前的就職典禮上曾誓言，成功不只是打勝仗與結束戰爭，更要避戰，但他重返白宮後接連轟炸敘利亞、伊拉克、伊朗、奈及利亞、葉門與索馬利亞、攻擊加勒比海與太平洋上的運毒船，以及發動迄今最具侵略性的夜襲委內瑞行動，種種作為與部分共和黨人希望他專注國內議題的立場，顯然背道而馳。

川普在記者會上宣稱，干預委內瑞拉符合他的「美國優先」政策，但曾力挺川普、日前與他翻臉的極右派聯邦眾議員兼MAGA運動要角葛林，直接點破川普的政治賭注：「許多MAGA支持者當初之所以投票給川普，就是要終止美國介入他國。好傢伙，我們是不是錯了。」

川普持續專注於外交，提供民主黨人不少在國會期中選舉前的攻擊素材。共和黨目前僅以些微優勢控制參、眾兩院，一旦翻盤，意味著川普將無法有如現在這般為所欲為。川普回鍋白宮以來，致力打造和平者的人設，甚至直言想拿諾貝爾和平獎，但美國軍事行動比促和更能吸引民眾關注，歷史經驗顯示，這往往會對總統本人及其所屬政黨帶來更大政治風險。

川普第一任期的委內瑞拉特使艾布蘭(Elliott Abrams)雖然認同川普推翻馬杜羅，但也坦承不懂川普所謂的「治理委內瑞拉」是什麼意思。前總統歐巴馬任內的外交官布倫(Brett Bruen)則說，美國如今恐被迫監督複雜的委內瑞拉政權過渡過程，而且此事絕非三言兩語就能搞定，「美國不僅會深陷委內瑞拉的泥沼，還會面臨與其鄰國有關的新問題。」

