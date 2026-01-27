川普稱將調升部分商品關稅至25% 韓國盼緊急協商

（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國政府今天表示，並未事先獲知美國擬調高部分韓國商品關稅的計畫，並呼籲與華府就此議題儘速協商。

法新社報導，韓國總統府表示：「目前為止，美國政府尚未發出正式通知，也未對細節作出說明。」

聲明補充指出：「目前人在加拿大的韓國產業通商部長金正官（Kim Jung-Kwan）計劃盡快轉赴美國，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商相關事宜。」

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。

目前尚不清楚這波關稅調升何時生效。

川普過去曾威脅提高其他關稅，有時延後執行，或最後並未實施。

韓國一直在推動執行去年宣布與美方達成、將美方對其多項出口產品關稅降至15%的協議。但在本月稍早，韓國財政部長表示，根據這項貿易協議，韓方原定對美國戰略產業投資3500億美元的計畫，因韓元疲弱，預計無法在2026年上半年啟動。

大量資金外流的前景，正讓首爾當局頭痛不已，因目前韓元匯率已貶至自2007至2009年全球金融危機以來的新低。

川普在他第2個總統任期內，多次將關稅當作外交政策籌碼，經濟學家對此舉表示憂慮，相關政策目前也正面臨美國聯邦最高法院審理中的挑戰。

去年，兩國達成的協議中，華府與首爾同意將美國對韓國汽車及零件的進口關稅從25%降至15%，使其與日本競爭對手平起平坐。

雙方去年表示，作為韓國對美國戰略產業投資3500億美元的一部分，首爾將分階段以現金支付2000億美元，每年上限200億美元，以維持韓元穩定。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）表示，川普對韓國的舉措顯示他對首爾落實架構性貿易協議進展緩慢感到不耐。

他說：「這再次提醒市場，認定2026年會邁入關稅穩定期的看法是有誤的。有人說：『噢，但他不見得真的執行。』有時確實如此，但有時並非如此。即使只是關稅本身的不確定性，也會帶來代價。」（編譯：蔡佳敏）1150127