川普稱將調升韓關稅 青瓦台預計召開應對會議

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）美國總統川普發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。韓國青瓦台表示目前尚未收到美國通報，但相關部會將召開應對會議。

韓民族日報報導，青瓦台今天就對等關稅提高一事向媒體發布公告，政府將召開應對會議，正在加拿大訪問的產業通商部長金正官也將盡快趕往美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就相關內容進行協商。

青瓦台表示，韓方尚未收到美國政府的正式通報及對詳細內容的說明。韓國財政經濟部也表示，正在確認美方說法，之後也會向美方說明韓國政府與國會就法案的討論狀況。

財政經濟部說明，今天下午原本就預定要提出副總理與國會經濟委員會委員長的面談安排，今後也會積極就相關法案與國會商議。

根據韓媒Money Today報導，韓國國會經濟委員會委員長林利子今天下午將與在野黨國民力量的經委會幹事朴洙瑩與經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲會面，討論應對方案及法案支援方案。

川普在美國時間26日下午於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。

韓國去年以承諾向美國戰略產業投資3500億美元，換取調降美國總統川普先前對韓國進口商品課徵的關稅，雙方並商定韓方每年對美現金投資上限不超過200億美元。

但在韓美達成這項協商後，國會在野黨並不支持這項協議內容，在執政黨共同民主黨提出要依照既定時間表推動「對美投資特別法」的同時，國民力量主張韓美協商內容應該先經過國會批准，立法時程也因而延宕。

韓聯社引述國會相關人士說法指出，在川普發文後，韓國國會料將開始處理法案，但短期內能否通過還是未知數，除了共同民主黨批評在野的不合作態度，國民力量也保持主張協商過程不合憲法規定、執政黨未積極推動後續程序的立場。（編輯：謝怡璇）1150127