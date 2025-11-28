川普稱將「很快」採取行動 阻委內瑞拉陸上毒品走私

美國總統川普(Donald Trump)27日表示，美國將「很快」就會開始採取行動，阻止疑似委內瑞拉毒品走私者在陸地上的活動。

川普向美軍發表線上談話時表示：「你們可以注意到，人們不想走海運，我們也將開始從陸地上阻止他們。陸地上更簡單，很快就會展開。」

委內瑞拉通訊部沒有立即回覆路透社的置評請求。

川普政府一直在評估與委內瑞拉有關的各種方案，打擊美方指控的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)在供應非法毒品中扮演的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關係。

廣告 廣告

到目前為止，部署在這個地區的美軍專注於反毒行動，儘管集結的火力遠超過實際需求。自9月以來，美軍已經在加勒比海和太平洋對疑似運毒船執行了至少21次攻擊，導致至少83人死亡。

近幾週來，隨著美委關係惡化，而美國軍方向加勒比地區部署兵力，不斷傳出美方即將採取行動的報導。

路透社22日引述4名美國官員報導，美國準備啟動新一輪與委內瑞拉有關的軍事行動。