川普稱對委內瑞拉展開大規模行動 逮捕馬杜洛夫婦

[Newtalk新聞] 美國有線電視新聞網《CNN》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（ 3 日）凌晨發生多起爆炸，並指出市內部分地區一度停電。首起爆炸約發生於當地時間凌晨 1 時 50 分。而委內瑞拉政府隨後指控，美國對卡拉卡斯以及米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州發動攻擊。總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已簽署緊急狀態令，以因應當前局勢。而美國總統唐納·川普（Donald Trump）正式透過社群平台 Truth Social 宣布，美國已對委內瑞拉展開「大規模攻擊行動」，並成功「逮捕該國總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子」，並將二人帶離該國。

據《路透社》報導，在通訊中斷前，馬杜洛曾緊急發表全國演說，宣布國家進入「最高作戰狀態」與「緊急狀態」，要求軍方保衛領土，隨後其訊號便消失在公眾視野中。

川普在社群平台 Truth Social 發布聲明表示：「美利堅合眾國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛總統展開大規模攻擊，馬杜洛總統與其妻子已被逮捕並被帶離該國。此次行動與美國執法部門協同執行。詳細情況將稍後公布，今日上午 11 時將在海湖莊園（Mar-a-Lago）召開記者會。感謝各位關注此事。」

