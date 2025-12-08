川普稱對澤連斯基「失望」! 美媒曝 : 說這話的時間點很耐人尋味….
[Newtalk新聞] 美國總統川普 7 日晚上說，對烏克蘭總統澤連斯基感到「失望」，因為後者「還沒讀過」美方提出的「和平計畫」。7 日，俄羅斯對美國國家安全戰略報告 ( 2025 NSS ) 表示「歡迎」。美國媒體表示，川普表態的時機耐人尋味。
「我不得不說，對於澤連斯基總統至今沒有讀過該提議，我有點失望。」川普當晚在華盛頓甘迺迪中心出席一場活動時告訴記者 :「不過，他的人民喜歡這個計畫」。
川普當晚還說，美方近來分別與俄羅斯和烏克蘭兩國領導人就「和平計畫」展開會談 : 「我相信，俄羅斯對此沒意見，但我不確信澤連斯基對此是否沒意見」。
美國和烏克蘭代表團 6 日結束在美國佛羅里達州邁阿密舉行的 3 天會談，雙方主要討論了領土和安全保障問題。澤連斯基 7 日表示，與美方就「和平計畫」的談判具有建設性，但過程並不容易。
據美國阿克西奧斯新聞網站報導，澤連斯基 6 日與川普特使威特科夫和川普女婿庫許納進行了 2 小時的電話會議。烏方談判代表預計將於 8 日從邁阿密返回歐洲，並在英國首都倫敦向澤連斯基通報美方新提議。澤連斯基計畫 8 日在英國與英法德等國領導人會面並進行磋商。
俄羅斯總統普丁從未公開表示接受美方提出的「和平計畫」。普丁和威特科夫 2 日在克里姆林宮舉行會談。俄總統助理烏沙科夫在會談後表示，會談沒有達成解決烏克蘭問題的折中方案。
《美聯社》報導，川普公開對澤連斯基表達不滿，時機選擇耐人尋味。報導說，就在 7 日，俄羅斯對白宮 4 日深夜發表的美國國家安全戰略報告表示歡迎。
據《塔斯社》 7日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，最新發佈的美國國家安全戰略報告不再將俄稱為「直接威脅」，甚至呼籲在戰略穩定領域與俄方開展合作，俄方認為美國國家安全戰略的轉變是積極舉措。
