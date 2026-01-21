川普稱已建立協議架構 格陵蘭島民：他的話我一個字都不信

法新社報導，在美國總統川普(Donald Trump)21日宣布已解決格陵蘭(Greenland)未來的問題後，這個北極島嶼的居民對此表示質疑。

川普數週來針對意圖奪取這處丹麥自治領土發表了日益好戰的言論，而他21日在達沃斯(Davos)表示，已針對有關格陵蘭的未來達成一項令他滿意的協議架構。但他沒有提供細節。

法新社在格陵蘭首府努克(Nuuk)訪問的多位當地人表示，他們在聽到這個消息時感到懷疑、要不就是拒絕相信。

廣告 廣告

47歲的技術員奈爾森(Mickel Nielsen)說，「擺明了就是謊言。他在扯謊」。「他說的話我一個字都不會信，而且我認為不是只有我這樣」。

川普表示，他在和北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)會談時達成了一項協議，但他幾乎沒有提供什麼細節，而且對於這項協議是否意味著美國將控制格陵蘭，則明顯保持沉默。

根據北約發言人哈特(Allison Hart)的說法，呂特這方面則表示這項會談「非常富有成效」。

哈特指出，北約盟國將針對川普有關未能保護格陵蘭免於俄羅斯或中國侵略的說法，討論出因應架構。「丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將持續進行，目的在確保俄羅斯和中國永遠無法在格陵蘭取得立足之地─不論是經濟或軍事」。

但這座島嶼的居民仍然心存疑慮。

64歲的護理人員阿納克(Anak)說，「川普？我不相信他」，「格陵蘭屬於格陵蘭人」。

使用假名的米奇(Miki)表示，這位美國領導人的聲明「難以置信」。「他可以說一套，然後2分鐘後又說了完全相反的話」。

格陵蘭籍的丹麥國會議員切姆尼茨(Aaja Chemnitz)說，北約絕對無權在沒有格陵蘭參與下進行談判。「任何與我們相關的事，都要有我們參與」。切姆尼茨是丹麥國會中的2位格陵蘭民選代表之一。

根據2025年1月的一項民調，85%的格陵蘭人反對加入美國，只有6%贊成。(編輯:王志心)