川普稱已建立格陵蘭協議架構 北約秘書長：未談主權

（中央社達沃斯21日綜合外電報導）美國總統川普宣稱已就收購格陵蘭島一事建立協議架構，但北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天表示，他在與川普的會談中，並未討論到丹麥對格陵蘭的關鍵主權問題。

呂特（Mark Rutte）在福斯新聞（Fox News）節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）上被問及格陵蘭是否仍為丹麥領土時，他表示：「今晚我與總統的對話中，這個問題沒有再被提起。」

呂特也向法新社表示，在格陵蘭議題上仍有許多工作尚待完成。

呂特在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示：「我認為今晚是一次非常好的會談。但仍有許多工作要做。」（編譯：李佩珊）1150122