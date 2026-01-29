川普稱已說服普丁極寒期間 暫停攻擊烏克蘭一週

普丁同意停戰一週。（圖／達志／美聯社）

根據《BBC》報導，美國總統川普（Donald Trump）表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已同意，因應烏克蘭即將面臨的「異常嚴寒」天氣，暫停對烏克蘭首都基輔及其他城市與城鎮的攻擊行動，為期一週。

川普並未說明這項暫停攻擊的措施將於何時正式生效，但氣象預測指出，基輔氣溫自週四夜間起將明顯下降，未來數日可能降至攝氏零下24度。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄軍多次在寒冷時期加強對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，導致冬季供電與供暖情況更加嚴峻。

川普是在華盛頓特區一場電視轉播的內閣會議中公開這項說法。他表示，自己「親自要求普丁總統在一週內不要對基輔及多個城鎮開火，而他也同意了」。川普指出，外界原本普遍認為這通電話不會有結果，但最終仍獲得正面回應。

川普也轉述，烏克蘭方面起初幾乎不敢相信這項消息，但在得知內容後感到相當欣慰，因為當地民眾正承受極為嚴峻的生活壓力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨後於社群媒體發文，肯定川普的發言，形容這是一項「關於在極端冬季期間為基輔及其他烏克蘭城市提供安全保障的重要聲明」。他並透露，相關細節已由雙方團隊在阿拉伯聯合大公國討論，期盼協議能夠落實。

《BBC》進一步指出，烏克蘭方面也同意採取對等行動，若俄方暫停攻擊，烏克蘭將同步停止對俄羅斯煉油設施的打擊。

上週，俄羅斯、烏克蘭與美國談判代表首度在阿拉伯聯合大公國舉行三方會談。儘管各方均形容會談氣氛具建設性，但至今仍未有任何正式宣布，證實俄羅斯將在整個極端低溫期間停止攻擊。

目前俄軍攻勢仍在持續，對烏克蘭多座主要城市的電力系統造成嚴重破壞，數百萬民眾面臨缺乏暖氣與電力的困境。電力公司雖然全天候進行搶修，但修復成果往往在新一波空襲中迅速受損，即使短暫恢復供電，也僅能維持數小時，難以有效改善居家取暖條件。

