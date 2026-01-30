川普稱已說服蒲亭 嚴寒下暫停對烏攻擊1週

美國總統川普（Donald Trump）在內閣會議上透露，鑑於俄烏2國正面臨破紀錄的極端低溫，他親自致電蒲亭（Vladimir Putin），要求俄軍暫停對基輔及其他城鎮的轟炸1週。川普表示，蒲亭已同意這項請求。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨即發表談話，感謝美方的斡旋，並強調這項短暫停火對於修復受損的能源設施至關重要，但成效仍有待觀察。

川普表示，「他們正遭受到與我們同樣程度的寒冷侵襲，烏克蘭本來就比較冷，但現在真的很冷。蒲亭同意了，我們對此很感激。」

澤倫斯基回應，「我們感謝美方此刻為阻止對能源部門的攻擊所做的努力，並希望美國能夠確保這一點。」

這波寒流讓原本就電力短缺的基輔雪上加霜，許多公寓暖氣中斷導致室內溫度驟降，未來幾天低溫將來到攝氏零下24度。不過當地志工仍不畏嚴寒，在發放站分發熱食給需要的民眾。

志工表示，雖然自己家裡也斷電斷暖，但希望能透過互助，在這個艱困的冬天裡傳遞一絲溫暖。

基輔志工丹尼森科認為，「你心裡總是需要有一點火花來讓自己保持溫暖，當你擁有那點火花時，它就會溫暖周圍的人，真的很有效。」

相較於美烏的高調，克里姆林宮發言人佩斯科夫面對媒體詢問時，拒絕對這項短暫停火發表評論。他只表示，俄烏雙方預計2月1日將在阿布達比舉行新一輪會談。

克宮發言人佩斯科夫說明，「細節將在會議前敲定，形式將在週日前最終確定，這本質上不會改變任何事情，但我們當然會盡一切努力，確保繼續對話的可能性。」

儘管這場因天候而來的短暫休兵，能否落實仍是未知數，但在攝氏零下低溫的考驗下，任何形式的停火對烏克蘭平民而言都是一線生機。

