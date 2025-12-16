川普稱已請求習近平釋放黎智英！關切其健康與人權處境
壹傳媒創辦人黎智英與旗下《蘋果日報》3間相關公司，因涉嫌串謀勾結外國勢力及串謀刊印和發布煽動刊物罪，昨（15日）在西九龍法院大樓被裁定全數罪名成立。對此，美國總統川普（Donald Trump）於美東時間15日表示，他已向中國國家主席習近平表達希望釋放黎智英的立場，並對這位香港媒體大亨遭到定罪表示深切遺憾。
據新加坡《海峽時報》報導，川普向記者表示：「我感到非常難過。我曾與習主席談過這件事，也請他考慮釋放黎智英。」但他並未具體說明是在何時向習近平提出這項請求。他補充：「他是1位年長的老人，而且健康狀況不佳。所以我確實提出了這個請求，接下來就看看會發生什麼事。」
川普在重返白宮之前就曾表示，希望能讓黎智英獲釋。此外，據信川普於10月在南韓與習近平會面時，已提及黎智英的案件。
在川普發言後不久，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社群平台X上發文表示，該判決顯示中國決心「讓那些試圖捍衛言論自由與其他基本權利的人噤聲。」他補充，中國曾在1997年「香港主權移交」前，承諾將在該地維持不同於中國內地的制度。
盧比歐還在聲明中透露：「有報導指出，黎智英在超過1,800天的監禁期間，健康狀況已嚴重惡化。我們敦促當局盡快結束這場折磨，基於人道理由釋放黎智英。」
據悉，黎智英是1名虔誠的天主教徒，他的案件在美國受到1個由民主與新聞自由倡議者，以及基督教行動者組成之團體的關注，而這些人正是川普的重要民意基礎。
患有糖尿病的78歲黎智英，於昨天在1宗國家安全案件中，被裁定3項罪名全部成立，包括串謀刊印及發布煽動刊物，以及串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。
法官指出，黎智英的私人助手Mark Simon在背後安排其與美國高官的會面，包括2019年6月與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）、時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人於華盛頓的會議，內容涉及香港逃犯條例修訂草案，並請求美國對中港實施制裁。法官認為黎智英深知助手的影響力，並善用其人脈安排多次國際遊說，證明其在整個串謀中的主導地位。
法官補充，本案源於2019年《逃犯條例》修訂草案引發的社會動盪。黎智英認為條例修訂是中共及香港特區政府的陰謀，旨在削弱香港法治、人權及自由，並將反對者送往內地。他與《蘋果日報》高層分享此觀點，並自此利用報紙鼓勵市民上街抗議。即便條例於2019年10月正式撤回，反修例運動（又稱「反送中運動」）仍演變為更廣泛的抗爭，黎智英及《蘋果日報》成為其中的核心推動力量。
黎智英自2020年8月10日首次被捕起，多次申請保釋均被拒，至今已還押逾1830天。案件自2023年12月18日開審，控辯雙方於2025年8月28日完成結案陳詞，整個審訊歷時156日。
