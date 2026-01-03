川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 稍後將舉行記者會宣布

政治中心／綜合報導新年第一天，國民黨主席鄭麗文首次以黨主席身分主持中央黨部升旗，但今年幾乎沒有大咖。她致詞時仍跟中國國家主席習近平隔海唱和"九二共識與一中"，綠營希望她譴責中國軍演、要北京尊重"台灣是主權獨立國家"，學者分析鄭麗文需要一場鄭習會，才能壓制住黨內不服她的聲音。主持人：「歡迎主席主席早安。」國民黨主席鄭麗文揮著國旗、笑容滿面跟黨員打招呼，她首次以黨魁身分，參加黨中央元旦升旗。國民黨主席鄭麗文：「一大早麗文參加了中華民國，我們總統府的元旦升旗典禮，在接待室的時候，我就遇見了我們的韓國瑜院長，院長呢看到我第一句話，就說主席妳像白雪公主一樣。」國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）萬綠叢中一點紅，但在黨內似乎失色了，自辦升旗多半是黃復興捧場，立委僅翁曉玲、陳菁徽寥寥數人，去年參與的蔣萬安、連五年都有出席的馬英九都沒到，但她仍持續與中國國家主席習近平同聲唱和，九二共識與一中。中國國家主席習近平：「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」國民黨主席鄭麗文：「九二共識就是兩岸同屬一中，我們還是希望能夠，透過對話跟交流來化解歧異。」立委（民）陳培瑜：「成為習近平極權幫兇的鄭麗文，她所應該要做的，是公開要求習近平停止軍演，尊重台灣作為一個，獨立國家的主體。」綠營呼籲鄭麗文"發言站在台灣的立場"，學者分析，她不斷對中國釋放善意，試圖促成"鄭習會"建立黨內威信。國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）政治系教授范世平：「她在國民黨內的地位不穩，我覺得她想要到北京去，獲得習近平的加持給她灌頂，你要先把黨內搞好，一錘定音你在國民黨就是真的黨主席，你去見習近平才會見你，你到時候去見了他回來搞不定，那不就習近平落漆了。」鄭麗文去年在"中國介選"爭議中爆冷上台，如今陷入"越親中"越壓不住黨內，越壓不住黨內就只能越親中的循環，但恐怕離主流民意越來越遠。(民視新聞林彥君、宋弘麟台北報導)原文出處：藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平 更多民視新聞報導賴總統元旦升旗揮手致意？鄭麗文詫異稱：起碼我感覺「沒有」藍大咖缺席黨部升旗？鄭佩芬提「這件事」質疑鄭麗文在清除舊勢力！黃國昌2026新北市長選到底？昔戰友預言「最後結局」

