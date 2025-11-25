川普稱已「微調」烏克蘭終戰計畫 將派特使會晤俄烏官員

美國總統川普(Donald Trump)25日表示，他已經「微調」結束烏克蘭戰爭的計畫，將派遣特使魏科夫(Steve Witkoff)與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會面，並派遣美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)會晤烏克蘭官員。

川普表示，他最終可能與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面，但要等到談判取得進一步進展。

川普在社群媒體發文表示：「我與副總統范斯(JD Vance)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)、戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)和白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)一起聽取所有進展的匯報」，「我期待並希望很快與澤倫斯基總統和普丁總統會面，但只有在結束戰爭的協議達成，或處於最終階段。」

廣告 廣告

在川普發表這則貼文前，德里斯科24日與25日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與俄羅斯官員會面，討論新提出的提案。

德里斯科的發言人陶伯特(Jeff Tolbert)說：「會談進展順利，我們保持樂觀。」

在進行會談的同時，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動夜間空襲，大樓與能源基礎設施遭到襲擊，導致至少7人喪命。烏克蘭對俄羅斯南部的攻擊則造成至少3人喪命。