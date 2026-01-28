川普稱必要時會動武！籲別重演午夜重錘 伊朗：沒要談判

記者高珞曦／綜合報導

美國、伊朗局勢緊張，美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群已抵中東海域，引發各國關注，美總統川普表示，這支艦隊能隨時完成任務，必要時將訴諸武力，敦促伊朗趕快回到談判桌，下次攻擊將更強烈，勸伊朗別重演悲劇。

美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群抵達中東海域，美總統川普宣稱「必要時會使用武力」。（圖／資料照／路透）

川普在自家社群平台Truth Social發文，龐大的林肯號艦隊正往伊朗前進，其行動迅速且目標明確，規模更勝日前派往委內瑞拉的艦隊，川普指出，林肯號艦隊已經準備就緒，隨時有能力完成任務，必要時將訴諸武力。

川普提到，希望伊朗盡快回到談判桌前，達成一項禁止擁有核武器，對各方有利的協議。

川普指出，這件事時間緊迫、事關重大，呼籲伊朗千萬別像2025年6月那樣，不僅沒達成協議，還讓美國執行「午夜重錘」行動（Operation Midnight Hammer），重創伊朗。

川普甚至稱，下次攻擊會更加慘烈，「建議」伊朗不要讓悲劇重演。

不過伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，最近並未連絡美國特使魏科夫（Steve Witkoff），也沒有向美國提出談判要求。

