川普稱戰事已「接近結束」! 范斯也稱談判可解決軍事衝突 美伊2天內再和談

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美國總統川普。 圖 : 翻攝自長安知事街

[Newtalk新聞] 繼美國副總統范斯稱對伊軍事行動將結束，美、伊雙方可用談判解決衝突後，美國總統川普14日在接受美國媒體採訪時稱，伊朗戰事已「接近結束」。

川普當天接受《福斯新聞》頻道記者採訪。記者問，為什麼「你一直在說『戰爭結束了』」。川普回答說：「我覺得（伊朗戰事）已經接近結束了。是的，我是說，我認為已經非常接近結束了。」

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 14 日報導，如果美國和伊朗舉行第二輪面對面談判，美副總統范斯預計將再次率領美方代表團。

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川普讚揚巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾(左)大力促成和談。 圖 : 翻攝自沉浮歐羅巴

報導援引知情人士的話說，美國總統川普的特使威特科夫和其女婿庫許納，預計也將出席談判。知情人士說，川普已指派這 3 人負責尋找通過外交途徑結束戰爭的出路，並且依然信任他們能夠完成這一任務。自上週末美伊首輪談判結束以來，范斯、威特科夫和庫許納一直與伊朗方面及中間方保持接觸。

川普 14 日在接受美國媒體採訪時暗示，未來兩天美國和伊朗可能會在巴基斯坦重返談判桌。

美軍目前也封鎖了荷姆茲海峽，對伊朗造成不小壓力。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

此前，美媒 13 日報導，美伊仍在接觸，川普政府正商討舉行第二次面對面談判的相關細節。據伊朗新聞電視台 15 日報導，伊朗和美國代表團可能本周晚些時候在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德重啟談判。

美伊代表團 11 日在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德開始談判，談判於 12 日上午結束，未達成任何協議。伊朗方面說，談判處於「不信任和猜疑的氣氛中」，雙方在兩三個重要問題上存在分歧。美方稱，已非常明確地說明自身「紅線」，但伊方不接受美方條件。

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